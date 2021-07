Conheça 5 vantagens de uma plataforma de engajamento na estratégia da marca

A pandemia de covid-19 não inaugurou a transformação digital nas empresas – apenas reforçou sua importância para a estratégia de qualquer negócio. Hoje, ter um ambiente virtual para interagir com seus clientes revela-se fundamental para manter as vendas em dia mesmo em um cenário de avanço do novo coronavírus. Com a tecnologia, há várias formas de criar esse ecossistema dentro das empresas, seja com iniciativas em redes sociais, seja contratação de banners nos principais sites. Entretanto, o formato mais inovador e que atrai a atenção dos profissionais é a plataforma de engajamento. Isto é, soluções tecnológicas que promovem essa aproximação entre marca e pessoas. Confira as principais vantagens que ela oferece:

1 – Relacionamento com os consumidores

Sem dúvida, uma das funcionalidades mais valorizadas em uma plataforma de engajamento é a possibilidade de estreitar o relacionamento entre a marca e seu público. Isso ocorre porque a solução cria um ambiente digital propício para esse fim, facilitando a interação entre as partes e, evidentemente, a oportunidade de fazer negócios. Dessa forma, a empresa cria um canal de comunicação poderoso, que pode reverter leads em vendas mesmo em um cenário adverso de pandemia de covid-19.

2 – Custo-benefício das campanhas

Diferentemente de outras campanhas digitais, a adoção de uma plataforma de engajamento possui uma relação custo-benefício bem mais em conta. O investimento necessário para montar (e manter) esse ambiente é bem menor do que a despesa envolvida em display (como banners de anúncios) e vídeos – dois dos formatos mais populares de publicidade digital atualmente. Estimativas mostram que esse modelo promove redução no custo de aquisição de cliente (CAC) e custo por clique (CPC), duas métricas importantes de avaliação.

3 – Eliminação de intermediários

No marketing digital, praticamente todas as iniciativas de aproximação entre marcas e consumidores dependem de algum intermediário, que normalmente eleva o custo e/ou dificulta a operação – da aquisição de banners em sites e redes sociais de interesse dos usuários aos links patrocinados nos motores de busca e anúncios em vídeos bastante visualizados. Já a plataforma de engajamento é justamente o contrário: ela cria um ambiente virtual sem a presença de outras empresas: é apenas a marca e seus consumidores, que podem se relacionar quando e como quiserem.

4 – Coleta de dados e informações

Não é segredo para ninguém que qualquer campanha de marketing digital precisa ser planejada a partir de dados dos usuários. Quanto mais informações a respeito dos consumidores, incluindo seus gostos, desejos e necessidades, mais fácil é oferecer o que eles precisam em cada momento de sua jornada. É o que ocorre com as plataformas de engajamento. Cada interação que as pessoas fazem diretamente com as marcas nesses ambientes proporciona diversos insights que, quando bem trabalhados, oferecem análises aprofundadas sobre os próximos passos.

5 – Novos modelos de negócios

Por fim, o investimento nesse formato abre novas oportunidades para as empresas não apenas no marketing, mas em seu próprio posicionamento comercial. Organizações que investem em plataformas de engajamento conseguem ampliar sua própria atuação, incorporando novos produtos e/ou serviços. Isso ocorre porque o ambiente criado por estas plataformas é acompanhado pela utilização de diferentes recursos de interação com as pessoas, como a disponibilidade de utility tokens para atrair os usuários e movimentar as relações de troca existentes.

*Cássio Rosas é head de Marketing e Estratégia da WiBOO