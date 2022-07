Congresso derruba 10 de 12 vetos de Bolsonaro ao novo Estatuto da Advocacia e Códigos de Processo

O Congresso Nacional derrubou dez dos doze vetos do presidente Jair Bolsonaro a dispositivos da lei que alterou o Estatuto da Advocacia, o Código de Processo Civil e o Código de Processo penal para incluir dispositivos sobre a atividade privativa de advogado. Um dos pilares do texto, que havia sido vetado pelo Executivo, foi restabelecido pelos parlamentares: o que restringia operações policiais em escritórios de advocacia.

O principal dispositivo sobre o tema, agora restabelecido, apresenta a seguinte redação: “A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício, pelo órgão acusatório”. Votaram pela derrubada do veto 414 deputados e 69 senadores. Defenderam a manutenção do veto 39 deputados.

Como mostrou o Estadão, os advogados comemoraram, no dia 2 de junho, sanção da Lei 14.365, devido à atualização das regras para o exercício da advocacia. No entanto, desde então começaram as articulações para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro às medidas cautelares cumpridas em escritórios.

A Ordem dos Advogados do Brasil classificou a derrubada nos vetos de Bolsonaro à lei que trata da atividade privativa de advogado constitui importante vitória para a advocacia e, por consequência, para a democracia brasileira, o equilíbrio do sistema de Justiça e o Estado de Direito’.

“Os dispositivos que coíbem buscas e apreensões arbitrárias em escritórios de advocacia, que agora serão incorporados ao Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), constituem uma proteção contra excessos e abusos de poder que se tornaram regulares, infelizmente, nos últimos anos”, afirmou a entidade em nota.

Na sessão desta terça-feira, 5, Congresso derrubou diferentes vetos do Executivo com relação a dispositivos que tratam de buscas em escritórios de advocacia. Entre eles está o item que garante que um representante da OAB e o advogado alvo de busca possam acompanhar a análise dos documentos e dos dispositivos apreendidos ou interceptados por investigadores.

Também foram restabelecidos dispositivos que indicam que as buscas em escritórios de advocacia serão determinadas ‘em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício, pelo órgão acusatório’, vedando medidas cautelares baseadas ‘exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador sem confirmação por outros meios de prova’.

Já os vetos mantidos pelos parlamentares estão relacionados ao direito à sustentação oral em julgamentos virtuais. Um dos dispositivos que ficou fora da lei visava garantir ao advogado o direito de sustentar oralmente, durante as sessões de julgamento, ‘as razões de qualquer recurso ou processo presencial ou telepresencial em tempo real e concomitante ao julgamento’.

Outro item cuja derrubada foi confirmada pelo Congresso determinava que, em julgamentos no plenário virtual, sempre que fosse requerida a sustentação oral em tempo real ao julgamento, o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial’.

Confira a seguir os dispositivos que haviam sido vetados pelo Executivo e o posicionamento do Congresso sobre eles (pela manutenção ou rejeição do veto):