Condenada no caso Evandro divulga em suas redes pedido formal de desculpas do secretário de Justiça do Paraná por ‘sevícias indesculpáveis’

Uma das condenadas no caso Evandro, Beatriz Abagge compartilhou nesta sexta-feira, 14, em seu perfil no Twitter, carta com pedido de desculpas formal do governo do Paraná pelo que o Executivo classificou como ‘sevícias indesculpáveis’ cometidas ao longo das investigações sobre a morte do menino de seis anos, nos anos 1990, em Guaratuba.

“Expresso meu veemente repúdio ao uso da máquina estatal para prática de violência contra seres humanos para obtenção de confissões e ‘peço, em nome do Estado, perdão pelas sevícias indesculpáveis cometidas no passado contra a senhora'”, escreveu o Secretário de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost, em documento datado do dia 4.

O governo do Estado anunciou no dia 27 de dezembro que faria o pedido formal de perdão aos acusados, divulgando o texto que seria enviado a Celine Abagge, mãe de Beatriz. No documento compartilhado nesta sexta-feira, 14, nas redes sociais, Leprevost diz que ‘não tenho prerrogativa legal’ para declarar Beatriz inocente ou anular seu julgamento, mas indica que encaminhará ao Judiciário cópia da carta e do relatório do o Grupo de Trabalho ‘Caso Evandro – Apontamentos para o Futuro’, criado pela pasta que chefia.

Ao anunciar o pedido de perdão aos ‘torturados’, a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná informou ainda que as famílias dos meninos Evandro Ramos Caetano e Leandro Bossi, desaparecidos nos anos 1990, também receberiam cartas formais com pedido de perdão pelos ‘erros cometidos no passado pelo Estado’. A razão para o movimento é o fato de que os ‘crimes cometidos contra as duas crianças nunca foram desvendados de forma cabal, irrefutável e definitiva’, segundo nota da Secretaria.

As imagens da carta que recebeu do governo do Paraná foram compartilhadas por Breatriz logo após o Ministério Público do Estado divulgar em que diz: “não foram identificados, no referido documento (relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho “Caso Evandro – Apontamentos para o Futuro”), elementos probatórios que evidenciassem a prática de qualquer ilicitude por parte dos integrantes da Instituição que atuaram na persecução penal que conduziu à condenação de alguns dos réus indicados na Denúncia Criminal”. A Promotoria diz ainda que o grupo ‘não concluiu que o Estado do Paraná devesse formalizar qualquer pedido de perdão aos acusados’.

Em seu perfil no Twitter, Beatriz compartilhou o texto da nota do MP-PR e escreveu: “Por vezes tenho a ligeira impressão que muitos Promotores de Justiça são acometidos de alguma insuficiência técnica, ou desvio de posicionamento jurídico-filosófico que impede atuar de acordo com os ditames da justiça”. Em seguida, publicou as imagens da carta assinada por Leprevost.

Em dezembro, a defesa de Beatriz e de outros condenados no caso entrou com um pedido de revisão criminal da sentença. A alegação dos advogados é a de que as confissões dos acusados se deram mediante tortura. Em 2020, o Projeto Humanos contou a história do caso e divulgou as gravações com as confissões.