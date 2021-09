Compromisso para valer

A sustentabilidade é um conceito que se mostrou essencial para a subsistência da humanidade. Embora desenvolvido na década de setenta, foi utilizado mais no discurso do marketing do que levado a sério. Mas é possível fazê-lo eixo de uma atividade lucrativa, com adesão explícita ao Pacto Global instituído pela ONU.

É o que fez a MBigucci, empresa líder na construção civil fundada em 1983 e signatária do Pacto Global desde 2008. A construtora e incorporadora que nasceu no ABC mas se espraiou por todo o Brasil, é signatária do Pacto Global desde 2008 e editou um relatório físico, mas também acessível em áudio.

A ideia do Pacto Global foi do Secretário Geral da ONU, o saudoso Kofi Annan e seu propósito é motivar empresas e instituições do planeta para que incluam em suas gestões os valores fundamentais concernentes aos direitos humanos. Seus dez princípios abordam os direitos humanos, que devem ser respeitados e apoiados pelas empresas, assim como observar sua não violação. Em relação ao trabalho, as empresas devem apoiar a liberdade de associação e reconhecer o efetivo direito à negociação coletiva. Eliminar toda forma de trabalho compulsório ou forçado, abolir o trabalho infantil e eliminar a discriminação no emprego. Quanto ao meio ambiente, a abordagem preventiva é a regra, com desenvolvimento de iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental e incentivo ao desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. O combate à corrupção é um lema a ser rigidamente seguido, seja qual for sua forma, inclusive extorsão e propina.

Depois do pacto, elaborado em 2000, em 2015 a ONU propôs aos países membros uma nova agenda para os próximos quinze anos, ou seja, até 2030. Os dezessete objetivos do desenvolvimento sustentável – ODS – foram levados a sério pela MBigucci: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação.

A missão da empresa é convergente com o Pacto Global e com os ODS. Sua síntese é construir com sustentabilidade, qualidade e preço justo, imóveis que atendam a população, os investidores, as indústrias e estabelecimentos comerciais. Sua visão é tornar-se marca reconhecida na Grande São Paulo e figurar entre as construtoras mais inovadoras do Brasil. Desde 1983, a MBigucci construiu 415 empreendimentos, 1.153.825,29 metros quadrados de área construída e entregou 10.716 unidades.

Dentre as práticas inovadoras, destacam-se os “Riscos Tupinikins”, projeto iniciado em 2011, para gerenciamento de riscos. Atuação preventiva para redução de impactos e incidentes. Ele mostrou sua validade e eficácia durante a pandemia, cujo começo foi em fevereiro de 2020. As decisões globais são compartilhadas, formam-se grupos de trabalho e comitês, estabelecem-se práticas de conduta com atualização periódica, mediante adoção de um Manual de Integração para colaboradores da empresa.

A MBigucci também adota auditoria interna, abrangendo todos os serviços e departamentos, com análises críticas dos resultados discutidos entre gerentes e diretores, para a reformulação de metas e adoção de estratégias de acordo com o dinamismo empresarial.

Em 2017 criou-se uma controladoria, com atuação financeira e de processos, com o objetivo de definir a estrutura organizacional, padronizar os processos e o uso das tecnologias disponíveis na empresa.

A responsabilidade socioambiental foi implementada há 16 anos, focada na minimização de impactos ecológicos e no envolvimento com a comunidade, clientes, fornecedores e colaboradores. Vários programas foram concretizados, como o Big Riso, voluntários que visitam crianças nos hospitais, Big Vida, de conscientização, preservação dos recursos naturais e minimização de impactos, o Big Vizinhança, que beneficia e integra a comunidade vizinha à obra com ações sociais e ambientais, o Big Conhecimento, para atender estudantes e o Big Ideias, focado na inovação.

Em 2020 foi criada a empresa Big Tec e ela gerou a implementação da primeira Usina de Energia Fotovoltaica do Grupo MBigucci. Desde novembro de 2020, ela gera e fornece energia limpa, sem emissão de CO2, para as áreas comuns do condomínio logístico MBigucci Business Park Diadema.

Houve notável evolução digital na governança, toda a equipe é motivada e integrada no espírito do Pacto Global, merecendo uma série de benefícios extraordinários. Não se descuida a MBigucci da preocupação com educação física e atletismo e também oferece cultura e lazer para toda a sua crescente comunidade. Enfim, muito antes da elaboração do conceito ESG, essa construtora-incorporadora já se apropriara desse espírito. Mostra que é viável concretizar os nobres intuitos do Pacto Global e observar as ODS, que não podem ser mera retórica. Há muito mais a ser observado nessa empresa tão especial. Parabéns ao grupo de Milton Bigucci e sua notável família.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e presidente da Academia Paulista de Letras – 2021-2022