‘Compromisso de manter e fortalecer forças-tarefa é obrigação e não motivo para elogio público’, diz procuradora a Deltan da Lava Jato Monique Checker, do Ministério Público Federal, reagiu a uma mensagem enviada pelo chefe da Lava Jato no Paraná na qual informou os colegas que ‘manteve contato’ com o subprocurador Augusto Aras, indicado por Bolsonaro para a chefia da Procuradoria-Geral da República