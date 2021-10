Compromisso com diversidade das empresas de tecnologia atrai talentos interessados em simplesmente performar

Diversidade e inclusão não são mais opções. Ambientes onde trabalham indivíduos com origens e experiências diferentes e complementares são mais propensos a produzir mais inovação. As pessoas estão mais interessadas em performar e menos em vencer barreiras nos ambientes de trabalho. Empresas plurais e que investem em programas de conscientização em termos de Diversidade, naturalmente, atraem líderes com ótimo desempenho e que querem simplesmente performar.

As organizações estão adotando cada vez mais iniciativas para ampliar a presença de mulheres em posições de alta liderança. Esta é uma realidade no Brasil, inclusive. Um levantamento da Russell Reynolds Associates realizado no primeiro semestre deste ano aponta que 50% dos clientes da consultoria escolheram mulheres para ocupar cargos de CFO em vários segmentos, uma média de 17% maior em relação aos últimos quatro anos.

O setor de tecnologia é um destes motores de inovação e desenvolvimento social com cada vez mais impacto no mercado de trabalho. A área também foi pioneira no compromisso em promover ambientes organizacionais mais diversos e inclusivos nas representações femininas em cargos de liderança e pode continuar liderando iniciativas para tornar as empresas um ambiente plural.

A América Latina é destaque com a participação de 16% de lideranças femininas em posições seniores, segundo pesquisa da KPMG, em parceria com Harvey Nash, divulgada este ano com lideranças de TI em mais de 108 países. Ainda é um número escasso, mas podemos considerar um avanço. A porcentagem é superior à média global de 11% e maior comparado ainda com Reino Unido (10%) e Estados Unidos (13%); mesmo este último país conhecido pelo reduto de big techs. O Vale do Silício, um dos maiores polos de inovação do mundo, é um exemplo de como a diversidade influenciou na evolução tecnológica das últimas décadas e como a capacidade vem do ambiente plural, no tratamento igualitário sem distinção.

No Google, as mulheres representam 80% das líderes do marketing da América Latina, de acordo com dados de artigo de Paula Bellizia publicado em julho deste ano. A organização reforça a promoção de um ambiente diverso e inclusivo quando mantém 40% dos postos de estágio do Google no mundo ocupados por mulheres e 24% dessas posições são ocupadas por negras e latinas, segundo dados do Google Diversity Annual Report 2020. O Google também promove iniciativas de capacitação no Brasil. Mais de 1,5 milhão de pessoas recebe treinamento no país com espaço dedicado exclusivamente para mulheres na tecnologia.

No Brasil, vemos grandes exemplos desta representatividade feminina. A própria Paula Bellizia, hoje vice-presidente de Marketing do Google para a América Latina, também já ocupou cargos de liderança na Apple e na Microsoft. Paula Paschoal, diretora geral do Google Pay Brasil, que atuava como head de Operações do PayPal no Brasil. Outros exemplos de mulheres em cargos de destaque no Brasil em empresas de Tecnologia são Cristina Palmaka presidente para América Latina e Caribe da SAP, Ana Paula Assis, que foi a primeira mulher no comando da IBM para América Latina; Fiamma Zarife, há quatro anos é diretora do Twitter no Brasil, Claudia Woods, presidente do WeWork para América Latina; e, mais recentemente, a Electrolux anunciou Adriana Bianca como VP LatAm de Tecnologia.

A influência da diversidade no setor de tecnologia também se reflete no ecossistema do principal polo tecnológico do mundo, mas também nas lideranças da área. No Facebook, um destaque conhecido é Sheryl Sandberg, COO da companhia desde 2008. Organizações como as já mencionadas IBM, Microsoft, Paypal e SAP seguem nomeando mulheres para liderar suas operações em diversos países.

Quando observamos as empresas de Tecnologia que nasceram no Brasil, a presença de lideranças femininas é enxuta, mas temos honrosas exceções como Monica Herrero, que atuou por mais de 25 anos como CEO da Stefanini e, atualmente, é membro do Conselho de Administração da empresa.

Como mencionei no início, as companhias atraem talentos que estão interessados simplesmente em performar, sem ter mais a necessidade de vencer barreiras no ambiente de trabalho. Do outro lado, estão as organizações, como as gigantes da tecnologia, que já assumiram publicamente o compromisso com a diversidade e esta é uma tendência sem volta. Esse movimento foi seguido por empresas de outros setores, que também criaram metas de representatividade para os próximos anos.

Estar à frente deste processo é essencial não só para dar uma resposta à sociedade, mas também para garantir uma posição melhor ao buscar talentos do mercado. Mulheres, negros e LGBTQIA+ estão cada vez mais optando por ingressar em empresas que já tenham este espaço para – simplesmente – performar. A avaliação é de que é melhor optar por um ambiente já diverso e inclusivo do que outro que ainda não desenvolveu esta cultura.

*Tatyana Freitas, diretora de tecnologia e digital da Russell Reynolds Associates no Brasil