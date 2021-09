Comprador de imóvel pode ser responsabilizado por danos ambientais do antigo proprietário?

Embora possa causar certa estranheza em um primeiro momento, a resposta para esse questionamento é positiva. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere a propriedade, caracterizando-se como propter rem e por isso, afigura-se possível a exigência de que o novo e atual proprietário responda pela reparação dos danos provocados pelo antigo proprietário.

Desta forma, quem adquire um imóvel com alguma degradação ambiental, seja ela aparente ou não, assume as obrigações decorrentes do passivo ambiental do local. A obrigação de reparação é do titular do imóvel, independentemente de ter ele, contribuído ou não, para a deflagração do dano.

A opção do legislador brasileiro pela teoria objetiva de responsabilização é um importante passo para o sistema de prevenção e repressão dos danos ambientais, uma vez que tende a suprir a lacuna de responsabilização de certos danos, que não seriam reparados pelo critério tradicional da culpa (teoria subjetiva).

Essa possibilidade é exposta em nossa legislação em diversos diplomas a exemplo da nossa Constituição Federal, onde em seu artigo 225, parágrafo 3º, recepciona a responsabilidade civil ambiental: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Em decorrência do dispositivo constitucional, houve a vinculação da responsabilidade objetiva com a teoria do risco integral, dando reforço ao dever de reparar os danos independentemente da demonstração da culpa do agente, pelo simples fato das atividades por ele desempenhadas implicarem em risco ao Meio Ambiente e a terceiros.

Igualmente, o Código Florestal alarga as possibilidades de responsabilização: “As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural (Artigo 2, parágrafo 2º)”, dentre outros.

Deste modo, para a imputação da tutela reparatória do dano ambiental não haverá apreciação sobre a existência de culpa ou dolo do agente, havendo apenas a necessidade apenas de comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a atividade exercida pelo possível poluidor.

Por conseguinte, a ilicitude da conduta do agente é irrelevante, pois até mesmo nas atividades lícitas que foram autorizadas pelo Poder Público, ocorrendo o dano ambiental, o causador será responsabilizado.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos”.

Portanto, aderindo a responsabilização ambiental à propriedade significa que além de reparação dos danos, decorre a indenização e a responsabilização por infrações ambientais imputadas ao antigo proprietário que se sub-rogam ao nosso, já que vinculada a propriedade.

*Patrícia Brusamarello Nardello e Lilian Brusamarello são advogadas do Ferrareze e Freitas Advogados