Compliance no poder público. Uma necessidade

As práticas de Compliance existem há poucas décadas no Brasil, sendo, com maior intensidade utilizadas no setor privado. O Compliance tem origem nos Estados Unidos e apareceu por aqui na década de 1990, de forma tímida, mas avançando na medida em que a sociedade muda, as exigências mudam e a necessidade de adaptação faz com que novas práticas e culturas sejam adotadas.

O Compliance existe, sobretudo, para revolucionar práticas, trazer solidez, transparência, eficiência, integridade e confiança. Diversas são a aplicações do compliance, nos setores trabalhista, ambiental, empresarial, de mercado, havendo, entretanto, uma necessidade atual de expansão para o setor público.

A adoção do Compliance no setor público poderia potencializar a aplicação dos princípios constitucionais da administração pública, em especial a eficiência e publicidade. Além disso, a adoção mais vigorosa de práticas de compliance no âmbito da administração pública contribuiria para uma prestação de serviço mais eficiente e, consequentemente, melhoraria a imagem já tão arranhada por práticas sedimentadas em burocracia e muitas vezes questionadas e incompreendidas. Ademais, concretizaria o conceito de “accountability”, tão necessário em tempos de combate à corrupção e desvios, chamando a sociedade para acompanhar a prestação de contas pelo gestor público.

Em tempos de redes sociais, onde a difusão da informação é instantânea, é chegada a hora de o Poder Público fazer a sua autorreflexão, carreando às suas práticas o conceito de integridade e conformidade, situando-se na condição de gestor daquilo que não é de sua propriedade, mas do patrimônio de todos.

*Alexandre Schneider é membro do Ministério Público Federal e Mestre em Direito, Ciências, Instituições e Desenvolvimento; Henrique da Rosa Ziesemer é membro do Ministério Público de Santa Catarina e Doutor em Ciência Jurídica