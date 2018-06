Como votou Lewandowski no julgamento de Meurer Leia a íntegra da decisão do ministro, que votou pela condenação do deputado federal, mas seguiu divergência para absolvê-lo por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados a doações oficiais de campanha; parlamentar foi sentenciado a 13 anos, 9 meses e 10 dias por 5 votos a 0 na Segunda Turma do STF