Como utilizar a computação em nuvem pode impulsionar os resultados de uma empresa?

Um método comprovado de aumentar a produtividade entre os funcionários é a adoção da nuvem. A computação em nuvem foi impulsionada pelos negócios digitais, que aumentaram exponencialmente a quantidade de dados, programas e sistemas que uma organização precisa gerenciar para se manter atualizada. A nuvem oferece a melhor maneira de manter sua empresa organizada e inovadora, e as empresas relataram resultados sólidos.

Uma pesquisa recente descobriu que 79% dos entrevistados relataram que estão economizando dinheiro, vendo mais produtividade e desfrutando de melhor segurança como resultado direto do uso da nuvem, enquanto outros 51% dos usuários de cloud relataram taxas de crescimento de receita mais altas em relação aos concorrentes.

Com a centralização do acesso aos dados, a nuvem permite a interação com aplicativos e serviços que ajudam a acompanhar e controlar os gastos de uma organização, por exemplo. Desta forma, processos operacionais e financeiros tornam-se mais fáceis e ágeis. Aqui vale citar que a centralização de dados na nuvem permite que a área de finanças tenha acesso, acompanhe e analise os gastos de todas as áreas da empresa rapidamente, em tempo real.

Além disso, a nuvem permite a interação com aplicativos e serviços que ajudam a acompanhar e controlar esses gastos. Neste caso se incluem, entre outros, a gestão de mobilidade corporativa e de custos de TI e telecom.

Para o CIO moderno, usar a tecnologia para ajudar a moldar os níveis de trabalho das equipes é uma missão indiscutível e desfrutar dos benefícios da nuvem significa acessar um novo mundo de aplicações e serviços que impulsionam a operação. Isso pode ser feito com um custo menor do que a companhia teria se fosse investir em mais servidores, softwares e instalações, sem falar no tempo que gastaria para a implantação das mudanças em um ambiente fora da nuvem.

Um estudo da Harvard Business Review descobriu que 74% das organizações relataram que os serviços em nuvem deram a elas uma vantagem competitiva devido à facilidade e velocidade de capitalização de oportunidades. A capacidade de criar e entregar resultados mais rápidos, fáceis, baratos e de maior qualidade é uma grande vantagem comercial que pode fazer toda a diferença no mercado atual.

Quando os funcionários têm exatamente o que precisam para fazer seu trabalho da melhor forma possível, eles ganham a capacidade de ser muito mais produtivos do que antes – o que ajuda os resultados financeiros da empresa, agora e no longo prazo.

*Wally Niz é diretor de Marketing e Vendas da Navita