Como ter mais concentração para ler e escrever

Você sabia que um dos maiores dramas da produtividade na escrita é a falta de foco e concentração para leitura e produção de textos?

Isso acontece porque leitura e escrita são atividades do intelecto e, portanto, exigem certo grau de foco e concentração, caso contrário, o leitor/escritor não consegue organizar as ideias e o texto não sai.

Escrever consome grande parte da minha rotina. Eu tenho o hábito de escrever todos os dias para alimentar meu blog, os roteiros para meu canal no Youtube e todas as outras redes sociais.

O que hoje é parte da rotina, no começo me causava grandes dificuldades. Eu procrastinava muito a escrita. Era como um estudante às vésperas da prova com uma pilha de apostilas para ler, mas que resolve ver a temporada da Netflix.

Uma lição que aprendi sobre procrastinação é que quanto maior é o desafio, aumenta nossa capacidade de procrastinar com as desculpas mais esfarrapadas.

Agora, preste atenção a esta pergunta:

Como você acha que deveria ser a mente de um autor que precisa, todo santo dia, se sentar na frente de um computador para escrever? Qual deveria ser a maior qualidade dessa pessoa? Quando faço essa pergunta, ouço respostas assim: “Precisa ser muito inteligente”; “Tem que ser alguém que estudou muito”; “Precisa ter o dom da escrita.”

De fato, todas essas qualidades ajudam, mas pense comigo: De que adianta ser inteligente, se a pessoa não tem concentração? Ter uma parede cheia de diplomas, se não consegue focar em nada? Ter o dom da escrita, mas não conseguir organizar as ideias? Percebeu o que está acontecendo aqui?

O jogo da escrita não é um jogo de inteligência, dom divino ou diplomas! Como escritor, eu sei o quanto a inteligência ajuda na hora de compor um texto, entretanto, posso afirmar com a experiência de quem já escreveu nove livros, que a escrita é um jogo no qual os protagonistas são boa memória e concentração.

Posso provar a você que estas são as qualidades mais importantes.

Quer ver?

Em meu livro “O Cérebro com Foco e Disciplina” eu conto a história de um amigo que estava com problemas de concentração, por essa razão estava perdendo produtividade e, junto com ela, ótimas oportunidades.

Eu disse a ele:

“O que te impede de se concentrar agora no dedão do seu pé direito?”

Ele respondeu:

“Nada, já estou até mexendo-o aqui.”

Então, expliquei que existe o estado mental de concentração, um estado que ele poderia ativar a qualquer momento, em qualquer lugar, bastava querer.

Eu faço meus alunos experimentarem foco e concentração o tempo todo nos meus treinamentos, mas para isso eu explico que existe também outro elemento fundamental para que o processo seja completo: eles precisam sustentar a escolha.

Então temos aqui o seguinte cenário para refletir, a atenção é seletiva e sustentada. Traduzindo: você precisa primeiro escolher em que se concentrar e depois sustentar a atenção no que escolheu a todo custo para que você seja mais produtivo.

Vamos à prática:

O que te impede de se concentrar neste exato momento na leitura deste artigo ou na escrita de um texto? Provavelmente, nada! Então, você concorda comigo que a atenção é seletiva, certo?

O próximo passo é olhar ao seu redor e prevenir, ou seja, eliminar ou ignorar tudo aquilo que venha desviar sua atenção durante a execução dessa tarefa.

Por exemplo, este artigo que você está lendo neste momento, está sendo escrito na poltrona número 5A, janela do lado esquerdo de um avião da Azul que faz o trecho São Paulo – Navegantes.

Eu escolhi me concentrar e escrever mesmo estando a mais de 10 mil metros de altura. Só que para sustentar minha escolha, eu também decidi ignorar todos os ruídos e estímulos ao meu redor, da turbina ao serviço de bordo. Nada vai perturbar o meu trabalho. Simples assim!

Talvez neste momento você também tenha a opção de escolher se concentrar no que está fazendo, seja ler este artigo ou escrever o seu. Meu desejo é que você sustente a sua escolha e seja mais produtivo.

Viva bem. Lembre bem.

*Renato Alves, professor