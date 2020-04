Como sobreviver à crise atual e à queda da renda

A situação realmente é complicada, muitos profissionais estão vendo os seus ganhos caírem vertiginosamente e já se encontram desesperados com a situação, sem saber o que fazer. Bom, é hora de uma operação de guerra, mas nada de desespero. Mas, se tem que ter em mente que é um momento excepcional e para isso as decisões não podem ser as mesmas que tomamos em outros períodos.

Lembrando que até mesmo deixar de pagar algumas contas pode ser a solução nesse momento. Muitas contas podem ser postergadas, como está acontecendo em relação de água e energia, outras devem ser repensadas e renegociadas, como pode ocorrer no caso de aluguéis.

Gastos como TV a Cabo, streaming, dentre outros devem ser eliminados, excessos também. É o momento de rever nossa vida totalmente, por mais que seja por apenas um período. É preciso comprar apenas o estritamente necessário, nunca foi tão importante evitar desperdícios. Repensar costumes e vícios.

Tenha a certeza de que com planejamento e organização, é possível se adequar. Uma importante orientação é que, por mais que possa parecer difícil, tudo vai passar. Veja algumas ações que podem ser tomadas no meio dessa crise:

• – É fundamental nesse momento reunir a família, abrir a realidade e pensar em ações conjuntas de redução;

• – Este é o momento de focar na alimentação, básica sem luxos e supérfluos, opte pelos produtos básicos, com custos menores e esqueça marcas e outras questões que possam elevar o preço;

• – Caso tenha, é fundamental proteger a reserva financeira, é preciso ter dinheiro, ele vale muito mais meses momentos;

• – Avalie a possibilidade de postergar o pagamento de energia, água e gás, em muitos casos esses não serão cortados em função da crise;

• – Busque suspender pacotes TVs a cabo e reduzir também os pacotes de telefone e Internet, lembrando que é fundamental buscar por redução sem corte, mas lembrando que pode precisar de ferramentas para trabalho ou procura de serviços;

• – Não comprar roupas e acessórios qualquer nesse momento, valorize o que já se tem;

• – Buscar por atividades que não envolvam custos, ao estar em casa pode buscar principalmente a capacitação;

• – Em casos de dívidas, analisar individualmente e, se possível, suspender o pagamento ou renegociar as prestações, nada de gastar o pouco de reserva financeira que possa ter;

• – Exercite o desapego, busque por produtos em casa que possam ser vendidos e arrecadar algum dinheiro, mesmo que seja valor baixo (use ambientes de venda online);

• – Busque pelo aprimoramento de sua atividade fim ou em um nova que esteja estudando atuar;

• – Faça sua inscrição em planos de desempregados, ou rendas baixas, o governo está com situação de adesões emergenciais;

• – Se for informal ou tiver MEI ou pequena ou micro empresa, buscar linhas apoio que o governo está oferecendo,

• – Se tiver cartão de crédito e faturas que não tenha como saldar ou que vão comprometer seu caixa e sua reserva, o melhor a fazer é ligar para o credor e dizer “devo, não nego, mas não posso pagar agora”;

• – Caso necessite fazer empréstimos, evite a quaisquer custos linhas como cheque especial e cartão de crédito que possuem juros exorbitantes;

• – Buscar por uma possibilidade de renda mesmo estando dentro de sua casa, a hora é de ser humilde e buscar formas de ter alguma renda extra.

*Reinaldo Domingos é PhD em Educação Financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira. Está a frente do canal Dinheiro à Vista. Autor de Terapia Financeira e Empreender Vitorioso