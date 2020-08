Como se preparar para o segundo semestre de fusões e aquisições?

O mercado de Fusões e Aquisições iniciou o ano de 2020 aquecido e promissor para o Brasil, mas teve que enfrentar os famigerados efeitos econômicos globais da COVID-19. A resposta foi uma atitude cautelosa, paralização de operações e foco na análise dos efeitos da pandemia.

Agora, neste segundo semestre, passado o susto inicial, o mercado começa a reativar transações postergadas e implementar novos cenários de enfrentamento à crise. Esta retomada dos investimentos no país se justifica por fatores como a recuperação econômica gradual, as oportunidades geradas em decorrência da retração internacional, as mudanças estratégicas dos stakeholders, a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar ou mesmo pela modernização – ainda que de certa forma forçada e urgente, de vários aspectos da legislação brasileira.

Diante do cenário atípico, mas com impactos já mais bem avaliados, observa-se também uma tendência que chama a atenção: é o efeito do “desapego”. Muitos empresários brasileiros que sequer haviam considerado uma operação de M&A se viram obrigados a reorganizar suas estratégias, quebrar paradigmas e se perguntarem se a melhor opção seria “fechar, manter ou vender” suas companhias ou ativos. Vários vêm optando por vender ações e investir em novas empreitadas, deixando totalmente o negócio ou unindo forças e abrindo as portas para novos sócios, inclusive concorrentes. Para determinados setores arduamente impactados pela pandemia, como turismo, lazer e transporte, há a previsão de aumento agressivo de atividades em M&A, uma vez que são vistos como “oportunidade de barganha” por compradores deste segmento. Setores de tecnologia também estão sendo procurados para parcerias e vistos como elementos chave à modernização e preparação para uma nova era das empresas. Companhias capitalizadas e fundos de investimentos em private equity estão monitorando concorrentes e avaliando mercados, mapeando sinergias, buscando parcerias e crescendo na crise.

Obviamente que cada segmento tem atuado conforme as características inerentes aos seus negócios, mas o fato é que a mudança de planos do empresariado e a visão mais aberta ao mercado, aliadas à movimentação de investidores em busca de oportunidades geradas pela pandemia, vêm novamente mobilizando o segmento de Fusões e Aquisições.

Mas como se preparar para este contexto? Sem dúvidas o planejamento pede um olhar ainda mais cuidadoso para a primeira etapa das operações de M&A e, talvez, a de maior relevância, a chamada due diligence. Trata-se um processo de investigação que pode ter focos distintos, tais como financeiro, trabalhista, mas aqui destacaremos a diligência legal, já que, em se tratando de momento pós-crise, a identificação dos riscos e adequação à legislação tornam-se ainda mais desafiadores e relevantes.

E qual o momento ideal? A resposta é: o quanto antes possível.

O processo de due diligence legal (atrelado aos contratos de confidencialidade e memorandos de entendimento, quando aplicáveis) reúne elementos práticos e balizadores na determinação da estratégia de estruturação de um M&A. É a melhor forma de identificar os pontos críticos e relevantes existentes na estrutura jurídica da sociedade – descobrindo riscos e passivos legais oriundos dos processos judiciais e administrativos e, possivelmente, quantificando o valor de tais responsabilidades, avaliando contratos relevantes, existência e validade de licenças e, finalmente, conhecendo ações para mitigação dos riscos apontados. Assim, na existência de potenciais targets, torna-se indispensável ao comprador realizar este processo legal para conhecer o negócio a ser adquirido, avaliar impedimentos à negociação e se preparar para a integração das operações.

No entanto, engana-se quem pensa que ela deve ser considerada somente quando há negociações em andamento. A due diligence legal realizada internamente tem também um papel estratégico para operações de M&A, vez que, quando realizada em um momento prévio, possibilita ao empresário conhecer seus negócios de forma mais profunda e atual, compreendendo suas forças e fraquezas, tendo, assim, a oportunidade de “arrumar a casa”, corrigir eventuais problemas de compliance legal, agregar valor ao seus ativos e se preparar com mais força (e valor) para as oportunidades.

É importante salientar que, em se tratando de um momento pós-crise, o mercado especializado já considera que as negociações serão mais longas e complexas, vez que ambas as partes terão que conhecer os novos efeitos deste novo ambiente e refletirem o quanto possível nos contratos finais. Neste contexto, reforçamos que, em ambos os formatos, seja para a avaliação interna (sell side) ou para a de um potencial target (buy side), a realização do processo de Due Diligence legal ganhará ainda mais força para o segundo semestre de 2020.

Assim, as companhias e empresários que souberem se preparar para a retomada das fusões e aquisições terão vantagem na captura de oportunidades e poderão crescer na crise. Este é o momento de se concentrar no negócio, “ajustar as velas e ganhar musculatura”, com um olhar atento às oportunidades que voltam a surgir neste inquieto e fascinante mercado que é o de M&A.

*Raphael Valentim é gerente no escritório Loeser, Blanchet e Hadad Advogados