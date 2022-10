Como prevenir o ‘washing’ na pauta ESG – Socialwhashing, Greenwashing e Governance washing

A crescente demanda do mercado consumidor e investidor para que as organizações, públicas ou privadas, tenham uma atuação mais responsável socialmente e ética, têm fortalecido a agenda ESG (Environmental, Social e Governance) e do capitalismo de stakeholders. A junção dessas agendas faz com que muitas organizações, na ânsia de estarem conectadas com estas pautas façam movimentos, um tanto quanto controversos, para dizer o mínimo.

Os princípios éticos que devem conduzir a tomada de decisão na agenda ESG deveriam ser no sentido da transparência, da responsabilidade com a sociedade e devidamente alinhados com os valores corporativos. No entanto, o que tem ocorrido com muita frequência são empresas que promovem através de uma comunicação massiva, ações de pouco ou nenhum impacto nas questões ambientais, sociais e consequentemente de governança. É o conhecido “washing” que ganham novos prefixos, dependendo da pauta a qual está direcionada a “lavagem” da imagem da organização.

Só para contextualizar, de acordo com um estudo da Accenture – Consumer Research, realizado em 2021, 76% dos consumidores querem saber a origem dos produtos que consomem e preferem consumir marcas e serviços de forma ética e respeitando o meio ambiente. Da mesma forma alguns investidores, principalmente os mais jovens, buscam investir em empresas socialmente responsáveis, e que respeitam o meio -ambiente. Portanto, não surpreende que as empresas queiram atrair esses consumidores, procuram produtos e/ou serviços ecológicos, eco-conscientes ou amigos do ambiente.

Ser uma empresa socialmente responsável, desenvolver produtos eco-friendly requer uma série de investimentos, mudanças na cultura interna, ter mais diversidade, etc. E o caminho mais rápido para algumas empresas é promover a “lavagem” ou “washing” . Os termos mais conhecidos são: Greenwashing e Bluewhasing, que são traduzidos como “lavagem verde” e “lavagem azul” , respectivamente. A “lavagem verde ocorre quando organizações privadas, públicas e até governos, comunicam programas de ações de preservação ambiental ou que são eco-friendly. Já a “lavagem azul” é um tanto quanto mais complexa, pois envolve assinaturas de termos de adesão ou afiliação a organismos internacionais, responsabilidade social, em que se comprometem a combater por exemplo, o trabalho infantil, corrupção, abolir mão de obra escrava da sua produção na sua cadeia de produção. E na prática nada evolui nas práticas de trabalho justo e direitos humanos.

O mais novo termo é o “Socialwhasing”, a “lavagem social”, que ganhou notoriedade e mais espaço na era E.C – Era Covid, onde as empresas foram muito demandadas por realizações de ações sociais, inclusão de grupos minorizados, como mulheres e negros. Assim como, a relação com os seus consumidores , no que tange por exemplo – a segurança dos dados e privacidade, ações antidiscriminatórias, entre outras. Pontos que estão atraindo a atenção dos investidores de acordo com o relatório Fitch Ratings, sobre Crédito em ESG – Relatório de Exposição a Impactos Sociais.

É importante enfatizar que todas essas práticas resultam em mais um “washing”, o “Governance Washing”, “lavagem da governança”, pois não há como isentar administradores e conselheiros, da co-responsabilidade de tais modus operandis. Algo de errado não está certo. Destaco a importância de boas práticas de governança ,não há espaço para “ESG Washing”, quando a governança e os investidores exercem o seu papel

Recentemente a B3 lançou o Guia Sustentabilidade e Gestão ASG nas empresas, que explicita bem caminhos e o como fazer. A questão aqui é como prevenir? Será que fazer o correto é tão complexo e caro? Sabemos que a depender do porte da empresa, setor de atuação a jornada para a sustentabilidade pode ser mais longa. Fazer o certo, ter transparência traz menos riscos, atrai investimentos e consumidores.

*Jandaraci Araujo é executiva do mercado financeiro e conselheira de administração independente

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica