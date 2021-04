Como preservar a saúde do seu negócio em tempos de pandemia?

Uma crise sem precedentes, com pouquíssima previsibilidade, e que sabemos não ser exclusivamente sanitária. A pandemia que vivemos atualmente em função da COVID-19, está transformando a sociedade, e os negócios de maneira geral.

Sabemos que alguns negócios têm sofrido muito com a pandemia, e que outros ficaram extremamente demandados e alavancados. Mas independentemente de qual lado a empresa se encontra, o momento exige mudanças.

Empresas cujo setor e/ou modelo de negócio foram afetados negativamente, como: eventos, bares e restaurantes, estão precisando de reinvenção. E empresas que aceleraram como: tecnologia, saúde e logística, estão precisando de adaptação.

O que é comum a todas as empresas, para manter a saúde em tempos difíceis como estes, é a necessidade de conhecer seu mercado e cliente, atuando com diferenciais que se adaptem à ponta.

Investimento em tecnologia, boas práticas de gestão de pessoas, boa administração de recursos e proximidade do cliente são essenciais. Porque se por um lado a necessidade é de blindar caixa e se reerguer, por outro é estar à frente da concorrência e fazer altos investimentos.

As grandes crises também causaram ao longo da história, grandes transformações. E esta não é diferente.

Para que a economia seja preservada, negócios e empregos mantidos, as empresas têm muito dever de casa. E certamente num futuro próximo, será possível enxergarmos as grandes mudanças através das empresas que conseguiram se manter saudáveis apesar dos desafios do cenário.

*Dani Verdugo, empresária e headhunter, atua com Executive Search na THE Consulting