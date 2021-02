Como os paradigmas determinam nossos resultados

Você sabia que os nossos comportamentos habituais são moldados por paradigmas? Por causa deles, seguimos um determinado padrão e praticamente o tempo todo agimos no piloto automático. São pou­cas as vezes que tomamos decisões conscien­tes, racionais, que saímos do nosso padrão de pensamento.

Desde o momento que nos levantamos, até a hora de dormir, agimos seguin­do nossos hábitos. Faça o seguinte teste: da próxima vez que for vestir uma calça, por exemplo, observe qual é a perna que veste primeiro. Em seguida, tente inverter e comece a se vestir pela outra perna.

Toda vez que você faz alguma coisa de forma dife­rente do que está acostumado, isso gera um desconforto. Por quê? Porque a combinação dos nossos hábitos são os nossos paradigmas. Essa é a nossa programação, nosso padrão, nossa forma de agir.

Compreender tudo isso é fundamental para explicar porque não conseguimos obter os resultados que desejamos. Os resultados são o reflexo dos nossos paradigmas e estão em nosso subconsciente. São o conjunto de crenças, medos e superstições que existem em nossa mente desde criança.

Por isso, é fundamental dedicar-se a romper com os paradigmas. Mudá-los é transformar a forma como acreditamos nas coisas e em nós mesmos. É substituir aquilo em que acreditamos hoje por aquilo que queremos acreditar. Só assim é possível modificar os resultados e a própria vida.

Fui garimpeiro durante 15 anos e até certo ponto da vida não conseguia imaginar que um dia teria tudo o que tenho hoje ou faria o que faço hoje. E isso só foi possível a partir do momento em que comecei a mudar minhas crenças, pas­sei a ousar mais, a fazer coisas que me considerava incapaz de fazer. Mas como virar esta chave?

O processo de transformação depende de um aspecto essencial: construir uma nova autoimagem. Ela deve ser baseada não apenas naquilo que você quer ser, mas, essencialmente, em acreditar que já é. Inspire-se em pessoas que admira, molde suas ações e pratique-as. O sucesso não acontece ao acaso e nem de primeira. Desligue o piloto automático e assuma o comando da sua vida!

*Marcos Trombetta é professor, mentor, empresário, escritor e criador do Eneamind (Mentes de Alta Performance), método baseado nos poderes mentais do eneagrama e tema do seu mais novo livro