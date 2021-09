Como os movimentos feministas ocidentais podem ajudar as mulheres no Afeganistão?

Em primeiro lugar, quando analisamos as mulheres no Afeganistão, temos que dissociar o que está acontecendo da crítica à cultura islâmica. Para mim, reduzir toda essa discussão ao ponto religioso parece ser ingênuo e preconceituoso.

É essencial entender o que é o Talibã e como ele surge. O Talibã é um grupo extremista cujo objetivo é fazer cumprir uma lei islâmica que age de acordo com sua interpretação.

O Talibã esteve no poder no Afeganistão entre 1996 e 2001, marcado por fortes violações dos direitos humanos, especialmente dos direitos das mulheres e crianças.

No entanto, é importante lembrar que todas as religiões podem desencadear a formação de grupos extremistas de forma fundamentalista. Nenhuma religião está isenta de interpretar e usurpar seus valores para consolidar grupos extremistas.

Além disso, é essencial ter em mente que a agenda política do Talibã não é muito diferente da dos países ocidentais, especialmente dos países latino-americanos, com governos conservadores que não pregam o Islã.

Portanto, é tão essencial não generalizar experiências. As mulheres ocidentais nunca saberão pelo que o povo afegão está passando e, portanto, quando nos colocamos à disposição para ajudar, temos que conceber nossas ações reconhecendo que vemos o mundo de um lugar de privilégio.

Reconhecer esses privilégios é crucial porque podemos estudar e trabalhar, e não temos ideia de como é não ter mais esses direitos. Além disso, é preciso garantir que essa ajuda não se transforme em uma espécie de colonização e islamofobia.

Por isso, sempre recomendo antes de agir, entrar em contato com os movimentos locais para iniciar um diálogo. Mas, antes de mais nada, é preciso ouvir quem sofre com suas demandas ao invés de assumir as necessidades das pessoas a partir de sua perspectiva ocidental.

*Mayra Cardozo é advogada especialista em Direitos Humanos e trabalha com empoderamento feminino