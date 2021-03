Como o crescimento do e-commerce vai movimentar 2021

Já existe o movimento de migração para o e-commerce há alguns anos, mas ele tem se intensificado fortemente após o ano de 2020, em que as pessoas precisaram se reinventar para continuar no mercado de trabalho. Ano após ano, o comércio online tem conquistado uma importante fatia no varejo e ainda mais espaço na vida do consumidor.

Toda essa movimentação no comércio online somado com as tendências que já estão se popularizando internacionalmente, faz com que grandes expectativas surjam para 2021, com novas tecnologias e possibilidades tornando o mercado de ecommerce ainda mais completo.

Um novo momento está chegando para quem atua no comércio online e, para se destacar e sair na frente é preciso estar de olho no que vem por aí prometendo novas experiências de compra. Mas existe uma grande parcela de empreendedores que ainda tem medo do e-commerce engolir o próprio negócio, e esse é um ponto importante para exaltar. O novo movimento é que as lojas físicas continuem existindo, mas agora com auxílio do e-commerce, ou seja, agora você não vende só para sua cidade e sim para o Brasil todo e nós sabemos que é possível que esses dois cenários vivam juntos e se potencializem.

Com esse movimento do varejo online, as indústrias passaram a perceber um importante mercado na venda direta para o consumidor final. Hoje, além do B2B – business to business – o B2C – business to consumer – também está ganhando espaço. A preocupação nesse caso é com os revendedores, por exemplo, mas após uma venda online, esses revendedores podem continuar fazendo as entregas, otimizando tempo de toda a estrutura do negócio.

O objetivo do Brasil é chegar no patamar do mercado norte americano e chinês e nós estamos caminhando para isso. O e-commerce brasileiro cresce exponencialmente e está cada vez mais próximo desses grandes mercados internacionais. Nós temos um ecossistema pronto e bem desenvolvido, as empresas já sabem lidar com logística, os meios de pagamento para o consumidor e para o empreendedor são ótimos, o tempo médio de entrega diminuiu, portanto estamos no caminho certo.

A evolução de 2019 para 2021 foi muito grande e com muitos resultados positivos, por isso é importante que todos continuem investindo nessa forma de fazer negócio, porque só assim o Brasil alcançará bons resultados e crescimento significativo.

*Thiago Mazeto, diretor de comercial e marketing da Tray, unidade de e-commerce da Locaweb