Como o combate ao racismo é indispensável para a efetiva função social da advocacia

Apesar de oficialmente instituída há pouco mais de dez anos pelo Estado brasileiro como Dia Nacional da Consciência Negra, o 20 de novembro, data de falecimento do saudoso Zumbi de Palmares, tem sido celebrado como marco da resistência e história negra há pelo menos cinco décadas.

Leia Também O mercado jurídico e o racismo estrutural

Inspirados pela luta de Zumbi pelos direitos da população negra, os movimentos negros brasileiros assumiram papel central na redemocratização do país após o período ditatorial, especialmente por meio da intensa atuação da bancada negra na Assembleia Nacional Constituinte que, no ano do centenário da abolição da escravatura, promulga a Constituição Federal da República, reconhecendo as legítimas demandas daquele movimento.

A mesma Constituição que reafirma o direito à não discriminação, especialmente por meio da criminalização do racismo, é também a que consolida, em seu art. 133, a figura do advogado como indispensável à administração da justiça, e, desse modo, à garantia dos direitos e princípios fundamentais no texto da Carta Magna, dentre eles, o fundante princípio da igualdade.

Segundo dados do IBGE, 56,1% dos brasileiros declaram-se negros (pretos ou pardos). No entanto, o exercício da advocacia é, ainda hoje, majoritariamente realizado por pessoas brancas, denotando um cenário em que o combate ao racismo assume papel primordial para efetividade da função social da advocacia, prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em um país marcado por quase 400 anos de escravização de povos negros e indígenas, a advocacia surge no Brasil, no contexto escravocrata, como uma ferramenta crucial para o enfrentamento das mais diversas violências sociais, responsáveis pelas execráveis consequências que ainda estruturam desigualdades na sociedade.

Ainda no contexto de escravização, importantes nomes da advocacia brasileira já se destacavam. Luis Gonzaga Pinto da Gama, advogado, abolicionista, orador, jornalista e escritor, lutou pelos direitos de seus iguais e libertou, por via judicial, mais de 500 pessoas escravizadas. Em outro momento histórico, Esperança Garcia, a primeira advogada negra, foi autora do primeiro Habeas Corpus de que se tem registro no Brasil, tornando-se um símbolo de resistência na luta pelo Direito.

As pautas defendidas por Luis Gama e Esperança Garcia estão refletidas no Art. 133 da Constituição, que eleva a função do advogado ao zelo pelo Estado Democrático de Direito e pela defesa dos direitos e das garantias fundamentais. É desse mandamento, inclusive, que decorre a função social da advocacia, cuja efetividade é inerente ao sempre vigilante combate ao racismo no Judiciário e na sociedade brasileira.

Isso porque o Brasil, como se sabe, é um país de desigualdades raciais nas mais diversas esferas. A população negra enfrenta, ainda hoje, as consequências de um processo histórico de marginalização do qual o universo jurídico não está alheio. Neste contexto, um censo realizado em 2021 pela Aliança Jurídica pela Equidade Racial, em parceria com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), apontou que apenas 11% dos profissionais da área jurídica dos principais escritórios de advocacia do Brasil são negros – número esse que, apesar de muito aquém do ideal, pode ser considerado um avanço se comparado ao censo anterior, de 2018.

De igual forma, é certo que, apesar do lancinante histórico de legislações discriminatórias que marcam o Direito Brasileiro, houve evoluções desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual, inclusive, tem por princípio o repúdio ao racismo (art. 4°, VIII), consubstanciado em sua tipificação como crime inafiançável e imprescritível (art. 5°, XLII). Entre elas, merecem destaque: a Lei n° 7.716/1989, que define os crimes de preconceito de raça e cor; a tipificação da injúria racial no Código Penal por meio da Lei n° 9.459/1997; o estabelecimento da obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo oficial de ensino, prevista na Lei n° 10.639/2003; a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010); e a Lei de Cota (Lei n° 12.711/2012).

Foi justamente por entender essa realidade de desigualdades raciais latentes no Direito que o Conselho Seccional da OAB de São Paulo, reiterando o papel da advocacia no combate ao racismo, instituiu, de maneira inédita, compromisso para promover a paridade de raça e gênero nos tribunais do Estado de São Paulo. Assim, pela primeira vez, no último dia 7 de novembro, aplicou a regra nas duas listas sêxtuplas de indicações para o quinto constitucional do TJ/SP.

É inconteste, desse modo, que a função social da advocacia só pode ser plenamente efetivada por meio do vigilante e consistente combate ao racismo. De igual forma, é necessário que escritórios de advocacia, entidades de classe e membros do Judiciário cada vez mais priorizem a inclusão de pessoas negras no Direito. Além disso, a OAB tem um papel essencial para instigar escritórios de Direito do país a implementarem políticas e práticas antirracistas, com o objetivo de que o racismo no ambiente jurídico diminua. Com isso, o Direito, no Brasil, será, de fato, mais inclusivo, promovendo e assegurando os princípios e garantias constitucionais inerentes ao exercício da advocacia.

*Laura Davis Mattar, Gabriela Leão de Sousa, Isadora Catarina Silva Oliveira Santos e Marco Aurélio Farias Andrade, profissionais do Mattos Filho