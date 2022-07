Como o BNDES construiu a maior fábrica de projetos do mundo

Em 2019 fizemos um diagnóstico da situação da infraestrutura no Brasil e detectamos que parte do nosso déficit se dá por uma enorme carência de projetos bem estruturados. Somado a isso, estudos do BNDES indicaram que precisamos, até o fim da década, de investimentos de R$ 3 trilhões no setor. A solução passa necessariamente pela atração de capital privado em larga escala.

Por isso decidimos pela criação da Fábrica de Projetos: mais de 200 funcionários passaram a se dedicar ao desenvolvimento de uma carteira robusta de projetos de desestatizações (privatizações, PPPs e concessões), tendo como clientes o Governo Federal, estados e municípios. A ideia foi fazer com que investidores vejam aqui oportunidades de longo prazo ao mesmo tempo em que o BNDES passa a atuar como um veículo de modernização do Estado brasileiro.

Também é necessário abrir o mercado de infraestrutura buscando a diversidade de operadores e financiadores com foco na prestação de serviços de qualidade, abandonando o modelo dependente das construtoras, naturalmente vocacionadas para a execução de obras. Um mercado com múltiplos atores reflete maturidade regulatória e cria blindagem para o setor, resultando em melhores serviços para a população.

Em menos três anos, o Banco construiu a maior carteira de projetos de infraestrutura e privatizações do mundo, de acordo com o ranking do Infralogic, principal consultoria internacional do setor. Saímos de 22 projetos em estruturação em agosto de 2019 para mais de 160 em 2022, com estimativa de cerca de R$ 440 bilhões de capital mobilizado. Como exemplo, de 2021 a 2026, estima-se que 30% dos investimentos comprometidos em saneamento e rodovias no Brasil será fruto de projetos do BNDES.

E isso já está acontecendo. As concessões de saneamento nos estados de Alagoas, Amapá e Rio de Janeiro mobilizaram R$ 72 bilhões em compromissos privados. Foram 9 leilões em 12 meses, ampliando o investimento médio anual em 60% nos próximos cinco anos. Ao todo, a carteira BNDES impactará 35 milhões de brasileiros que passarão a viver com a garantia em contrato do acesso a água e esgoto. Não só isso, estimamos que o setor estimule a criação e a manutenção de cerca de 90 mil empregos no curto prazo, com forte atividade na construção civil.

No setor de logística, são 18 mil quilômetros de rodovias em estruturação, um crescimento potencial de 80% da malha. Em portos, o banco foi pioneiro no modelo privatização/concessão dos Portos do Espírito Santo (Codesa), leiloados em março. Inauguramos uma nova era que deve culminar com o Porto de Santos, preparando-o para se tornar o maior terminal logístico de todo o Hemisfério Sul, com investimentos que superam R$ 20 bilhões.

Avançamos também para a concessão de ativos ambientais, com foco no ecoturismo, manejo sustentável e governança. O leilão do Parque Nacional do Iguaçu, no início do ano, representou a maior concessão de um ativo ambiental da nossa história, com mais de R$ 500 milhões em investimentos na região. São mais 80 parques e florestas na fila, com mais de 14 milhões de hectares, área equivalente a um Portugal e meio. Devemos triplicar o número de parques concedidos no Brasil até o final de 2022 e contribuir para a preservação de milhões de hectares de florestas na Amazônia.

E tivemos a Eletrobras. A maior privatização do país nos últimos 20 anos e a 2ª maior do mundo em 2022. Números secundários quando temos em mente que o Brasil irá destravar mais de R$ 100 bilhões em externalidades e investimentos e alavancar a capacidade de investimentos em energia limpa no país. O total de privatizações estaduais já realizadas pela Fábrica de Projetos soma cerca de R$ 36 bi em capital mobilizado, com potencial de chegar a R$ 55 bi ainda em 2022.

Projetos bem estruturados também possibilitam financiamentos na modalidade project finance, com lastro nos ativos, contratos e fluxo de caixa do projeto. Isso muda o jogo no setor de infraestrutura do Brasil, aumenta a financiabilidade dos projetos, além de melhorar a governança do setor. São movimentos que, quando combinados (pipeline robusto + bons projetos + project finance), devem alçar o Brasil a uma posição de liderança no mercado global nos próximos anos.

A criação da Fábrica de Projetos fez o BNDES ir além da posição de credor e passar a atuar como um veículo de modernização do estado brasileiro atraindo investidores. A estratégia se mostrou acertada? Somente no setor de saneamento, o primeiro ciclo trouxe pelo menos seis grupos ao mercado, com players globais na estrutura de capital. Também assistimos 3 consórcios disputarem o serviço de água e esgoto no sertão e no agreste alagoanos. Tivemos 43 lances na disputa pelos Portos do Espírito Santo. Montamos a maior operação do setor de energia do mundo. Mostramos que é possível atingir a abertura do mercado em poucos anos, viabilizando um ciclo virtuoso de investimentos e destravando todo o potencial de geração de empregos, renda e qualidade de vida para a população.

*Fábio Abrahão, diretor de Concessões e Privatizações do BNDES