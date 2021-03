Como melhorar a experiência do cliente de e-commerce

A experiência do usuário ou cliente, mais conhecida como customer experience, é um termo que vem ganhando cada vez mais notoriedade para os e-commerces. A ideia dessa modalidade é melhorar e otimizar o relacionamento entre o consumidor e a empresa em questão. O principal objetivo é que o cliente fique tão satisfeito com o processo de compra, que ele retorna e realiza uma nova aquisição.

Com a chegada da pandemia, que se tornou um catalisador das compras online, o consumidor atual deseja percorrer por todas as etapas pela chamada jornada de compra de maneira simplificada. De acordo com levantamento online realizado com mais de pela NZN Intelligence, plataforma de inteligência e pesquisa da NZN, 71% dos entrevistados afirmam que pretendem aumentar o volume de compras online.

Claramente, é importante ter um bom produto ou serviço, mas tão fundamental quanto é entender a necessidade do seu cliente e guiá-lo a partir daí por meio de alguns recursos. Desde o pré até o pós-compra.

A transparência deve estar sempre presente, pois a confiança é um ponto-chave para a construção de qualquer relacionamento. Além disso, a forma de pagamento, prazos, preços, condições e políticas de cancelamento e troca devem ser comunicados de forma clara, a fim de gerar segurança ao cliente. É imprescindível que os canais de atendimento sejam acessíveis, ágeis e de fácil identificação, pois, caso surja qualquer tipo de problema, é possível buscar uma solução e demonstrar ao consumidor o quanto ele é importante.

Os pontos citados acima são de extrema relevância, mas não causam o efeito esperado se a estética das informações não for bem aplicada. Promova uma navegação focada, limpa e sem distrações. Quanto mais intuitiva forem as etapas, mais tempo o cliente ficará logado.

Não hesite em abolir tudo que não agrega valor ao usuário. É importante destacar que essas melhorias impactam diretamente no inconsciente do consumidor, ou seja, não é um “plus” e sim o mínimo que uma loja virtual deve fazer para ter sucesso. Além da fidelização, a implementação de uma experiência satisfatória gera aumento da taxa de conversão e divulgação espontânea.

*Paula Gusmão é CEO da eÓtica