Como fica a administração das sociedades após as recentes mudanças legislativas?

Tanto a Lei nº 14.195/2021, quanto a Lei Complementar nº 182/2021 (Marco Legal das Startups), trouxeram diversas mudanças à Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), incluindo duas alterações referentes à administração das sociedades anônimas.

O artigo 146 da Lei das S.A. foi alterado pela Lei nº 14.195/2021 e passou a dispor, de forma genérica, que “pessoas naturais” poderão ser eleitas para a administração, excluindo-se, portanto, a exigência anterior da lei que os diretores deveriam ser residentes no país. Dessa forma, tanto membros do Conselho de Administração, quanto da Diretoria poderão ser pessoas naturais residentes ou domiciliadas no exterior.

O parágrafo segundo do referido artigo passou a utilizar o termo genérico “administrador”, referindo-se aos conselheiros e diretores, para indicar que a posse de tais administradores, quando residentes ou domiciliados no exterior, fica condicionada à constituição de representante no Brasil, pelo prazo de, no mínimo, três anos após o término do correspondente prazo de gestão, para que receba citações em ações contra o administrador estrangeiro propostas com base na legislação societária.

A outra mudança foi trazida pela Lei Complementar nº 182/2021, que alterou o artigo 143 da Lei das S.A., permitindo que a Diretoria seja composta por um ou mais membros e não mais por, no mínimo, dois membros. Neste sentido, a estrutura da Diretoria de sociedades anônimas aproximou-se da estrutura de administração de uma sociedade empresária limitada, sem a necessidade de número mínimo de diretores.

Com a simplificação da legislação societária no que se refere à administração, trazida pelas modificações acima descritas, como forma de ampliação das possibilidades no desenvolvimento das atividades de administração das companhias, resta apenas saber como será a efetiva implementação dessas mudanças na prática, principalmente quando envolver diretamente os órgãos públicos competentes, como as Juntas Comerciais, Receita Federal, Secretarias da Fazenda e Prefeituras, por exemplo.

Tendo em vista que os diretores e os conselheiros exercem funções diversas nas companhias, os desafios práticos se mostram mais relevantes com a possibilidade de diretores serem residentes ou domiciliados no exterior. Como são os diretores que representam a sociedade anônima perante terceiros, enquanto os membros do Conselho de Administração exercem outras funções internas na companhia (como orientação dos negócios, fiscalização da gestão, aprovações internas necessárias de acordo com a governança, entre outros), os primeiros são aqueles cadastrados perante a Receita Federal, por exemplo, como responsáveis e que possuem o certificado digital em nome da companhia. Para diretores estrangeiros, será necessário confirmar como tal representação poderá ser realizada, o formato para os cadastros como responsáveis perante os órgãos públicos, as responsabilidades, entre outros.

Entende-se que o procurador no Brasil de tais administradores estrangeiros será constituído apenas para fins de recebimento de citações, como indica a lei, e não para atuar como se diretor fosse. Nesse sentido, todos os atos deveriam ser tomados pelos diretores estrangeiros diretamente, com o cadastro de seu CPF perante os órgãos públicos para atuarem como responsáveis, sendo necessárias algumas adaptações para que essa nova realidade seja viável.

A sociedade poderá manter a possibilidade de outorga de procurações para indivíduos, diversos dos administradores, praticarem atos específicos. Importante indicar também que a procuração outorgada pela companhia é diferente da procuração outorgada diretamente pelos administradores estrangeiros para fins de recebimento de citação, como indicado acima. Ressalta-se, ainda, que não deve ser outorgada procuração pela companhia com todos os poderes de administração. Assim, a responsabilidade pela administração deverá ser mantida pelo diretor, ainda que estrangeiro, para todos os fins e os procuradores devem atuar sempre dentro dos poderes de seu mandato.

*Bruna Toledo Pacheco