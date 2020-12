Como fazer dinheiro em tempos de crise?

Uma pergunta que me fazem com certa frequência é: “Bruno, como ganhar dinheiro?”. Para começar, proponho uma reflexão: a gente ganha dinheiro ou faz dinheiro?

Primeira coisa: nós fazemos dinheiro – graças à nossa capacidade de gerar valor e receber uma quantia em troca.

Gerar valor significa oferecer um serviço a outra pessoa, proporcionando algo de bom para ela, a partir do nosso esforço, do nosso trabalho. Ou seja, ninguém ganha dinheiro, pois tudo é uma troca. Fazer dinheiro é algo que se aprende, e os segredos eu revelo para você:

1) Substitua a expressão organizar as minhas contas por organizar os meus ganhos. Isso pode parecer místico demais, porém, é importante ter em mente que a vida sempre nos dá mais do mesmo, isto é: quando você fala em contas, é isso que você atrai; da mesma forma, quando fala em ganhos, é isso que vai se multiplicar na sua vida.

2) Deixe de lado o conceito unipotencial e passe a usar o multipotencial. Não se apegue apenas a uma forma de fazer dinheiro a partir do seu conhecimento: abra sua mente para suas multipotencialidades, para seus inúmeros talentos. Por exemplo, se você é cozinheiro, não precisa ficar apenas trabalhando em um mesmo restaurante – pode criar cardápios, ensinar receitas, palestrar ou promover treinamentos nesta área. Utilize todo o seu potencial!

3) Não espere o melhor momento – faça algo para que ele surja. Não se acomode esperando que as coisas se resolvam sozinhas ou que a maré fique favorável. Tome as atitudes necessárias para ser o autor da sua prosperidade, para melhorar a sua situação. Você tem potencial para fazer o momento ficar bom, aproveite!

4) Não aprenda somente na prática. Não conte apenas com a tática da tentativa e erro. Você precisa estudar, se preparar, e depois partir para a prática. Busque a informação correta no lugar adequado e trabalhe com estratégia, conte com cursos, leituras, treinamentos, mentores.

5) Desenvolva a habilidade de vender diariamente. Associe o ato de vender a bons sentimentos. Ao longo dos anos, vimos tantos vendedores desonestos que muitos travam quando escutam a palavra vender. Mas não tenha medo de negociar! Estimule a habilidade de comercializar seus produtos, serviços, ideias e projetos.

6) Alimente suas raízes, sua missão, seu propósito de vida. Se você não alimentar o que é profundo, não receberá frutos. Toda vez que você associa a melhoria financeira a uma razão de existir, você muda a sua realidade. Portanto, tenha uma causa, uma razão para fazer dinheiro.

Todas essas dicas evidenciam uma coisa: prosperidade é decisão. Quando você decide prosperar e se dedica a isso, o resultado vem e a sua vida se transforma.

*Bruno Gimenes é palestrante, professor, diretor de conteúdo e cofundador da Luz da Serra Editora. Autor do best-seller Seja Rico – checklist para elevar o seu nível financeiro