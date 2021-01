Como escrever uma nova história em 2021?

Antes de tudo, precisamos despertar a consciência que mesmo a vida sendo imprevisível devemos carregar a certeza de que há um futuro, e esse podemos escrever. Como seria refletirmos sobre isso? Estamos vivos e tendo a oportunidade de atravessar inúmeros desafios. Claro que precisamos estar atentos às adversidades e cuidarmos da nossa saúde, mas não devemos esquecer que existirá um futuro.

“Melhor que renovar os votos para um ano novo é cumprir o que foi prometido no ano anterior.”

A melhor forma de viver as resoluções de fim de ano é responder a seguinte pergunta: Qual História você irá contar no futuro?

“Os resultados que surgirão no futuro serão conseqüência dos seus comportamentos de hoje.”

Estamos em uma fase que nos convida a adaptar, no momento atual, não queira inventar a roda. Chegou à hora de se conectar com a sua verdadeira essência, com as suas habilidades e perceber qual história você vai escrever.

Esse é o momento de adaptar. Diante do cenário de pandemia, perceba que as ferramentas que utilizamos, a grande maioria já existiam. A adversidade só mostrou, em alguns casos o que estava ruim a um bom tempo, ou seja, trouxe à superfície circunstâncias que já precisavam ser resolvidas há muito tempo.

Como positivo, o novo cenário potencializou nossos laços afetivos. Para uma criança, talvez esse seja o momento em que ela mais lembrará no futuro, pois teve a oportunidade de passar mais tempo com os pais/família. Talvez o que mais lembraremos são as pessoas que tivemos a oportunidade de nos conectarmos nesse presente. Entender que a história que você quer contar é a que você está escrevendo hoje é uma grande oportunidade para mudar seus comportamentos em 2021, impulsionar habilidades, foco e planejamento.

“Quem quer ser bom em tudo, se torna excelente em nada.”

Às vezes é preciso sangrar por dentro e brilhar por fora. Não precisamos entrar no “campeonato” para saber quem sofre mais, está com mais medo, mais dívida ou mais preocupado. Precisamos nos conectar com pessoas que estão antenadas em criar soluções, estratégias, ver possibilidades e fazer com que essas se tornem grandes aliadas.

Mantenha o pensamento positivo de que tudo irá passar e que você precisa desenvolver as suas próprias estratégias. Veja quais são as suas habilidades, observe a imensidão de possibilidades que estão à sua frente e que você não enxergava antes. Há inúmeras possibilidades de auto-aprimoramentos. Reflita sobre os comportamentos que você poderia já ter melhorado e agora pode fazer acontecer. Vivíamos muito mais no automático, agora é o momento de adaptar cada vez mais as suas capacidades para obter sucesso em 2021.

Reflita: Quais crises você já superou na vida? E qual a história que você conta sobre elas? Há muitas pessoas que não conseguem superar crises porque ainda estão presas no passado. Muitos vivem contando as mesmas histórias desde o nascimento até o momento atual. Em 2021, comece a perceber do que você deve desprender em relação ao que passou para que você canalize toda a sua energia e estratégias para virar o jogo. Estamos em um era que, ou abrimos a mente ou uma cova. É preciso pensar em novas possibilidades!

Retire a palavra “problema” do seu vocabulário e a substitua pela palavra “desafio”. Ao enfrentar uma adversidade com mais entusiasmo você passa a entender as chances que pode criar.

“Tempo não é dinheiro, tempo é vida.”

Como você tem utilizado seu tempo?

Há pessoas que utilizam todo o tempo livre para atualizar seriados. Mas você quer contar a história de que passou a maior porção do seu tempo apenas assistindo audiovisuais? Entenda que não há nada de errado em assistir filmes e seriados, mas é preciso criar prioridades. A forma que você utiliza seu tempo irá determinar seu futuro. Mantenha distância do pior vírus que existe, o vírus da limitação mental. Ele o impede de avançar e faz algumas pessoas afundarem.

Existem 05 passos para que você possa criar uma nova história em 2021 apesar de momentos de crise, até porque jamais voltaremos ao normal, voltaremos melhores.

Foque somente no positivo: Desligue-se um pouco das notícias ruins. Informe-se, claro, mas sem exageros. Há conteúdo gratuito disponível para que você possa estudar, inúmeras ferramentas que antes você não teria acesso e hoje tem. Escute uma música que aprecia, leia um bom livro, conecte-se a pessoas e acontecimentos positivos. Direcione-se ao que há de bom. Classifique as suas prioridades: Não adianta querer dar conta de tudo ou querer fazer tudo ao mesmo tempo. Crie para você o que é prioridade. Uma dica é fechar as janelas. Tudo que você abre como uma preocupação é uma janela aberta na sua mente. Imagine um computador com todos os programas e arquivos abertos, o que acontecerá é que ele irá travar. Por exemplo, você pode criar uma lista de prioridades na área financeira, pessoal e profissional. Ao anotar seu cérebro ele entende muito mais e leva para o seu inconsciente. Aprenda a se adaptar ao novo: Com a situação de isolamento social e mudança de rotina causada pela pandemia, muitas pessoas têm sentido dificuldades em adaptação com a rotina em casa, home office e tecnologia. As dificuldades se intensificam em muitas pessoas porque elas querem sustentar a mentalidade que tinham antes. Contudo, ou aprendemos a nos adaptar ou corremos o risco de ficarmos para trás. Existem a crise sanitária e a crise econômica. No entanto, a crise da limitação mental pode ser evitada por você.

Tente adaptar momentos para atividades importantes. Tais como ensinar a tarefa do seu filho, reuniões com colaboradores, momentos de leitura, aprendizado, filmes e conteúdo que você gosta de assistir.

Estabeleça uma ponte para o futuro: Essa é uma técnica muito conhecida na PNL (programação neurolinguística). Imagine-se daqui a um ano e pense quem será você quando essa data chegar. Suponha que tudo vai estar bem e ainda melhor, posicionou-se mais no mercado e no seu trabalho. Qual energia e sentimento você irá experimentar? Nesse caso, você fez uma ponte para o futuro, você conectou consigo nessa data futura e então você deve trazer esse sentimento do futuro para o seu presente. A nossa mente cria a nossa realidade. O nosso cérebro não sabe separar o que é imaginação do que é realidade. Tudo o que você imagina o seu cérebro entende como realidade. Reflita sobre quem será você após essa pandemia: Como já dito, nosso futuro é escrito a partir do nosso presente. Todos nascemos para sermos vencedores. Mas é preciso construir aquilo que estamos buscando. Pensar sobre quem você quer ser quando tudo isso passar é essencial, pois traz para você a consciência de que você é o autor da sua história.

Para ter superação em 2021 é preciso ter coragem, força, convicção, fé, energia e ser congruente com o que falamos. Por fim, deixo para você um exercício que contribuirá na criação da sua nova história em 2021: Liste cinco aprendizados que você adquiriu em 2020. Faça um 2021 extraordinário!

*Lucas Fonseca, educador, palestrante e ,entor dos Métodos MAP e MEX. Especialista em Mindset. Graduado em Administração de Empresas e Pedagogia. Master em PNL (Programação Neurolinguística)