Como empresas podem traçar estratégias para reter talentos no início do ano

O Brasil é um país com uma característica peculiar no mundo corporativo: a rotatividade de funcionários é enorme. É difícil reter um talento porque os ambientes corporativos, comumente, não são favoráveis a isso. Nem o que é oferecido para o colaborador, além do salário.

Os benefícios oferecidos aos profissionais são grandes aliados para reter talentos, e com pacotes flexíveis fica ainda melhor. Para o profissional, é importantíssimo ter um bom plano de saúde, poder fazer academia sem custo, ter auxílio home office para equipamentos e contas de luz e internet entre outros. Cada colaborador tem necessidades diferentes e, para reter os bons talentos da sua empresa, pensar em seu bem-estar é essencial.

Além disso, é necessário criar um ambiente onde cada profissional se sinta à vontade para produzir da melhor forma. Assim, você conquista a confiança do colaborador e o traz cada vez mais para “dentro” da sua empresa.

Oferecer uma educação corporativa e manter uma missão, visão e valores condizentes ao que você realmente deseja para a sua empresa, incluindo os colaboradores, também eleva a possibilidade de reter os talentos que já estão com você.

Por meio da educação, ainda, novas oportunidades para quem já está na empresa contam pontos para o trabalhador. É necessário permitir que o funcionário cresça dentro da corporação, assim como seu salário e seus benefícios. Todo esse conjunto de ações é importante para que o profissional se sinta mais valorizado e aposte na empresa tanto quanto a empresa aposta nele.

Horários flexíveis são importantes para a maioria dos colaboradores, sendo uma forma de reter talentos que buscam cada vez mais liberdade para produzir. Então, prepare-se para inovar em 2021 e manter seus colaboradores com você, mesmo num período de dificuldades.

*Raphael Machioni, CEO e co-founder na Vee Benefícios