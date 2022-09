Como é possível o eleitor fiscalizar as contas do seu candidato?

Muitos eleitores não sabem, mas graças a contabilidade eleitoral todas as prestações de contas eleitorais dos candidatos estão disponíveis para os eleitores fiscalizarem a vontade. Contudo, poucos sabem dessa possibilidade e desse portal de transparência tão importante para monitorar a utilização dos 4,9 bilhões de reais disponíveis para financiar as campanhas dos candidatos.

Se você tem interesse em ter acesso a essas informações, o primeiro passo é acessar o portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais – https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/

Após acessar o portal você terá acesso imediato a todos os dados relativos a Eleição Geral Federal 2022, como, número de pedidos de candidatura por cargos: Presidente, Vice-Presidente, Governador, Vice Governador, Senador, 1º suplente, 2º Suplente, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital.

Ao abrir o portal você perceberá que é possível fazer consultas por regiões brasileiras, sendo as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Se você é de Minas Gerais, por exemplo, basta clicar na região sudeste e após deslizar o ponteiro do mouse encima da sigla MG e esperar aparecer os cargos que você irá fazer a consulta. Escolhendo o cargo, irá aparecer todos os candidatos desse cargo. Nessa tela você poderá pesquisar pelo nome do candidato na urna (que é o nome que o candidato é conhecido na sociedade), o nome completo, o número do candidato, a situação da candidatura, a sigla do partido e o nome do Partido/Federação e Coligação.

Após escolher o candidato, clique no nome do candidato e acesse a tela com todas informações desse candidato. Sugerimos 5 informações para você acompanhar e buscar:

1º) Consulta da lista de bens declarados: ao lado esquerdo vai haver um link de Lista de Bens Declarados, ao clicar você terá acesso a todos os bens declarados por seu candidato.

2º) Receitas: na base da página, ao lado esquerdo você poderá acessar as receitas do candidato. As receitas de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha são as receitas derivadas do Fundo Eleitoral, esse dinheiro é um dinheiro público que financiam as eleições com o objetivo de estimular a democratização e participação de todos de forma justa e igualitária. Assim, nesse item você conseguirá descobrir se seu candidato esta usando ou não recursos públicos para financiar a campanha política.

3º) Despesas: logo abaixo ao ícone de Receitas vem o ícone de Despesas, ao clicar nesse ícone você terá acesso a todas as despesas do candidato. É importante conferir como o candidato esta usando os recursos de financiamento de campanha, afinal se ele esta financiando a campanha pelo FEFC, você tem todo direito de ver como ele esta usando o dinheiro público. Essa aba de despesas é importante também para que o eleitor veja os preços que estão sendo cobrados pelas despesas feitas pelo candidato.

4º) Extratos bancários: abaixo das despesas vem os extratos bancários, onde o eleitor pode conferir a movimentação bancária de campanha do candidato. Nesse extrato o eleitor pode conferir, por exemplo, se o candidato esta recebendo doações de Empresas na sua campanha, o que é proibido.

5º) Notas fiscais: ao clicar nesse ícone você terá acesso as notas fiscais emitidas contra o candidato. Na tela você poderá pesquisar pelo CNPJ, data de emissão da nota fiscal, valor, número da NF e outras informações. A nota fiscal é um documento que irá lhe permitir fiscalizar a idoneidade das despesas declaradas, se são documentos válidos e dentro dos preços praticados normalmente no mercado.

Além dessas consultas detalhadas, o portal permite ainda análises das eleições e contas eleitorais em sua página principal. Ao acessar a página principal você também terá acesso a consulta de doadores e fornecedores, limites de gastos, sobras de campanha, dívida de campanha, os financiamentos coletivos de campanha, o ranking de doadores e fornecedores, comparativos de candidatos e outras informações.

Desses acessos um dos mais interessantes para os eleitores é o comparativo de candidatos. Ao acessar o comparativo você irá clicar no botam + (mais) que fica ao lado direito da tela, ele vai abrir a seleção de cargo desejado, UF e Partido. A informação do Partido não é obrigatória, então basta selecionar o cargo e a UF. Ao fazer isso você clicar em pesquisar, vai aparecer a lista de candidatos para o cargo que você escolheu. Você clica em mais para adicionar os candidatos que quer comparar e clica do lado de fora da tela de seleção. Automaticamente vai aparecer um comparativo de Receitas, Despesas e a informação do tipo e data de entrega da Prestação de Contas.

Esse comparativo ajuda o eleitor a verificar, por exemplo, se o seu candidato usou menos ou mais recursos públicos para financiar a campanha, se os gastos foram maiores ou menores e outras análises mais.

De tudo que foi explicado o mais importante é o eleitor monitorar as eleições e conferir as informações que os candidatos falam, sobre seus gastos, seus bens e outras. Se você ainda não acessou, não perca tempo, acesse e confira as informações do se candidato.

*Marcos Miranda, mestre em Administração, advogado e contador