Como criar um público semelhante qualificado

Pode-se comparar vendas on-line com o ato de criar arte. São tantas possibilidades e cada desafio é uma nova etapa. As situações mais interessantes são quando o cliente pede ajuda para elevar as vendas e é preciso estratégias que funcionem para determinado negócio, seja pela experiência de mercado e cases, seja para tentar caminhos que não se limitem em investir mais em mídia tradicional e que se mostram importantes e com números expressivos de conversão.

Muito além de públicos semelhantes, a base de eventos pode se tornar mais qualificada ao criar um público personalizado, com atributos que possuam aderência ao valor do ticket médio ou maior para conseguir trazer um aprendizado eficiente para as campanhas. A questão é: quando o evento traz um público baseado em valor, no entanto, para mensurar os resultados, a organização consegue tem um maior e melhor controle do valor base para realizar a segmentação dos que participaram.

Um dos modos de segmentação é ao usar a ferramenta Facebook Business, o primeiro passo é a opção “Escolha uma origem de Público Personalizado” e marcar “site”. É preciso que o Pixel do Facebook esteja instalado no site.

Após isso, em “evento”, deve-se selecionar o modelo que se adequa aos objetivos pretendidos como o “purchase”, por exemplo, que é o máximo qualificado para criar base de público. Na mesma página, em “refinar”, é preciso clicar em “Valor agregado”. Ao abrir uma nova barra, é necessário escolher “Média de Value maior ou igual” e depois digitar o ticket médio do site.

Na próxima etapa, é preciso criar um público lookalike daquele gerado anteriormente, assim a ferramenta vai entender que é necessário trazer pessoas com as qualidades desejadas e um ticket médio maior. Assim, pessoas com gostos e comportamentos em comum podem chegar ao site com maiores chances de conversão.

Feito isso, é momento de vender!

*Diego Santana é empreendedor especialista em anúncios para e-commerce. Gerente de Tráfego na Gestor de Performance