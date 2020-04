Como combater notícias falsas sobre o novo coronavírus

LEIA TAMBÉM > Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

Em meio ao pânico generalizado que tem se instaurado nos últimos dias devido à pandemia do novo coronavírus, aplicativos de mensagens são utilizados para disseminar desinformação, como a existência de chás naturais, que supostamente poderiam prevenir o contágio, e a transmissão do vírus via picadas de mosquitos e animais de estimação – informações já desmentidas pelo Ministério da Saúde.

Para disseminar notícias verídicas sobre a crise do novo coronavírus, criei um grupo em uma rede social com pacientes, profissionais da área da saúde, e pessoas interessadas em aprender mais sobre o assunto. O objetivo é disseminar notícias positivas a respeito do momento que estamos vivenciando e dar esperança as pessoas de que esse período crítico vai passar logo e tudo ficará bem. Esse grupo também possui como intuito filtrar as ‘fake news’, e transformar essa crise mundial em um assunto mais palpável, evitando o pânico generalizado.

É importante ficar atento aos sintomas, que são semelhantes aos de uma gripe comum – febre, tosse, falta de ar, dor de garganta e fraqueza. Também é essencial destacar que a transmissão ocorre por gotículas respiratórias, e pelo contato pessoal próximo e com superfícies contaminadas.

Para evitar a proliferação do vírus, portanto, são recomendadas algumas medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão ou fazer o uso de álcool em gel caso esteja fora de casa; cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; evitar aglomerações; manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais.

Para os pacientes, assim como em uma gripe comum, é indicado o repouso, consumo de líquidos, alimentação saudável e algumas medidas para aliviar os sintomas, como o uso de medicamentos para dor e febre. No caso de febre persistente e falta de ar, o indicado é procurar o serviço médico imediatamente. O vírus pode ser facilmente inativado com a solução de álcool ou hipoclorito de sódio, mas a forma mais efetiva é a lavagem com água e sabão.

Apesar do que tem sido muito compartilhado pelas redes sociais, ainda não há nenhuma vacina ou remédio comprovado contra a covid-19. Há muitas informações falsas por aí. Estes são os fatos: pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo coronavírus. Pessoas idosas e pacientes com condições médicas pré-existentes parecem ser mais vulneráveis ​​a ficar gravemente doentes com o vírus. Além disso, é importante destacar que não há indícios de que o tempo frio e a neve, ou o tempo quente e úmido, possa impedir a transmissão.

*Lucas Penchel, clínico geral, CEO da Clínica Penchel e estudante de nutrição