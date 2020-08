Como aprimorar processos e economizar tempo por meio da logística 4.0

Caracterizada pela conexão, incorporação, desenvolvimento e modernização de processos, tarefas, equipes e gerenciamento de dados, além da adoção de sistemas em nuvem e uso de tecnologias sustentáveis, a logística 4.0 tem se tornado cada vez mais, a medida ideal para qualquer empreendimento de transporte de cargas que busque aprimorar a sua rotina diária de operações e oferecer serviços mais ágeis e assertivos.

A aplicação das práticas e ferramentas da logística 4.0 pode aperfeiçoar processos e contribuir para a aceleração de atividades. Dentre os principais benefícios estão a maior agilidade no controle de estoques, armazenamento de produtos e entrega de encomendas, e o aumento da dinamização de procedimentos internos e externos. Todas estas vantagens ajudam a elevar a produtividade e a eficiência das funções desempenhadas.

A tomada de decisões é facilitada ao ter como base dados e indicadores estratégicos, que são obtidos por meio da análise automática de informações advindas tanto da própria empresa, quanto dos clientes e fornecedores. Esse trabalho é feito por meio do uso de ferramentas e serviços tecnológicos como o Big Data, Business Intelligence (BI), Customer Service, Electronic Data Interchange (EDI), analytics, digital twin, machine learning. O BI auxilia na junção de dados, já o EDI automatiza as transações comerciais com outras empresas. O Customer Service permite a otimização das informações para a configuração de um trabalho mais customizado e atento às demandas de cada cliente, desde o escopo inicial até a execução. Estes três dispositivos juntos de todos os outros, acabam impulsionando a apresentação de resultados reais de maneira rápida e simples.

A estruturação de registros, servidores, pastas e computadores em nuvem, ainda permite o acesso remoto a estas informações em qualquer lugar do mundo, e consequentemente, contribui para a economia de tempo e redução de gastos.

Também vale lembrar que, tendo como base a logística 4.0, todas as informações são disponibilizadas aos clientes em ambiente web e via e-mail com follow-up diário. Desta forma, além de evitar prejuízos nas operações, o alto nível de controle permite a antecipação e correção preventiva de possíveis erros, evitando riscos desnecessários.

*Felipe Marçal Cota é engenheiro de produção e CEO da Transcota – Logística e Transporte