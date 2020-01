Como alavancar a sua carreira em 2020

Crescer dentro de uma empresa requer uma série de pequenos detalhes. Entre eles estão questões comportamentais, relacionamento com colegas e clientes, ótimo desempenho e excelentes resultados. O desafio, na verdade, é identificar quando se está superando as expectativas da sua liderança.

Para ter mais chance de alcançar uma boa posição no seu trabalho é importante ter um bom entendimento dos objetivos da organização que atua. Além do relacionamento com a equipe e os líderes, é preciso ajudar a empresa a prosperar de todas as maneiras, seja ajudando os colegas em processos mais difíceis, sugerindo mudanças que podem ser positivas e realmente ter ações que se conectem com o propósito da empresa.

No entanto, além da boa vontade e alta produtividade, é essencial buscar a opinião dos chefes para que eles possam apontar qualidades e defeitos que possam ser desenvolvidos e, dessa forma, criar ainda mais oportunidades de subir de cargo ou até mesmo ganhar um aumento.

O colaborador é parte de uma equipe e por isso, não há como vencer sem que o time todo vença. E isso serve para todas as profissões e cargos. As pessoas necessitam canalizar suas energias e esforços para o sucesso coletivo. Para isso, é necessário solicitar o feedback dos líderes e até para outros colegas, que podem dizer como o trabalho desempenhado vem contribuindo para o dia a dia do cumprimento das tarefas e metas. Nós evoluímos quando ouvimos as pessoas que estão ao nosso redor, por essa razão é importantíssimo solicitar opiniões e buscar conversar com as pessoas e não apenas esperar que elas cheguem até você.

Vale lembrar que não existe uma hora certa para fazer isso e pode ser de maneira informal, durante um café ou após uma reunião. O ideal é ter uma conversa esclarecedora sobre os pontos que podem ser melhorados e também os aspectos em que o colaborador está indo bem.

E uma das principais funções do líder é justamente identificar as forças dos funcionários para que eles possam desenvolvê-las ainda mais para realizar trabalhos excepcionais. Já para o colaborador, é necessário saber ouvir e aplicar as dicas para conseguir boas chances de crescimento dentro em um ambiente corporativo. Ter autonomia é um grande diferencial: executar as tarefas de antemão, sem que seja solicitado é algo notável.

As principais dicas são estar sempre disponível para aprender e encontrar formas de se diferenciar. Saber quais são os objetivos da empresa em que trabalha, as ações que levam a esses propósitos de maneira mais rápida, e ajudar as pessoas que estão ao redor para que elas também alcancem esses metas irão colaborar para impulsionar a carreira dentro da empresa e conquistar a tão sonhada promoção.

*Alexandre Slivnik é diretor executivo do Institute for Business Excellence, vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e diretor-geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. É membro da Society for Human Resource Management e da Association for Talent Development