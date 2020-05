Como agir no caso de incapacidade civil de um ente familiar

Enfrentar problemas de saúde no âmbito familiar é algo que ninguém deseja, mas quando estamos diante de determinados quadros em que a enfermidade, doença e/ou deficiência afeta a capacidade da pessoa gerir seus negócios e a si própria, medidas são necessárias para resguardar os interesses desta. Em alguns casos a enfermidade é inesperada, como no quadro de acidente vascular cerebral, Alzheimer ou qualquer outra doença que impeça que a pessoa tenha o discernimento necessário para prática de atos da vida civil. Em outros, a pessoa já convive com a doença de longa data, como no caso da esquizofrenia.

Seja qual for a situação, nossa legislação nos oferece recursos a fim de assegurar que essas pessoas que possuam limitações para exprimir sua vontade, tenham seu patrimônio e negócios protegidos e administrados preferencialmente por seu cônjuge ou parentes.

A medida mais conhecida para situações como as acima elencadas é o processo de interdição. Todavia, desde 2015, com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais um mecanismo está à disposição, chamado tomada de decisão apoiada.

Basicamente, a diferença entre elas é que a interdição é uma medida excepcional e deve ser adotada apenas em quadros nos quais a pessoa de fato não possua mínimas condições de se gerir, precisando de um curador para tanto, sendo este o responsável pelo requerimento.

Já na tomada de decisão apoiada, a pessoa possui uma limitação, porém, tem discernimento e capacidade mínima para exercer seus atos da vida civil. Nesta hipótese é a própria que possui a limitação, que fará o pedido no judiciária.

É salutar o conhecimento dessas ferramentas que estão à disposição para proteger os entes queridos e seu patrimônio, evitando que aproveitadores se beneficiem da situação fragilizada daqueles.

Logo, diante de um quadro de enfermidade e/ou doença em que se caracteriza impossibilidade de gerir atos da vida civil, é crucial providenciar laudo pericial que ateste a CID com a qual o ente familiar esta acometida e, que dessa forma, se assim entender, busque auxilio jurídico para ingresso com a medida cabível, conforme o caso.

*Elisa Dias Ferreira, advogada do escritório Braga & Moreno