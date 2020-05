Como a tecnologia pode auxiliar na vida financeira dos brasileiros em tempos de crise

Controlar suas finanças pessoais é a principal tarefa para quem deseja ter uma vida tranquila, sem sustos e com possibilidade de ampliar seus rendimentos. A missão, porém, não é fácil, sobretudo em uma época de crise como agora com o coronavírus. As contas se avolumam e, para piorar, as pessoas não têm uma visão precisa de seus rendimentos, como os salários e benefícios, com o cenário de home office. A ausência de gestão neste ponto é um fator essencial para entender essa dificuldade. Felizmente, estão surgindo no mercado diversas soluções tecnológicas com a proposta de facilitar essa questão.

Não é segredo para ninguém que a grande maioria dos brasileiros tem séria dificuldade na gestão do orçamento mensal. A falta de educação financeira e o próprio cenário macroeconômico, marcado por diversas instabilidades ao longo da história, ajudaram a acentuar essa questão. Agora, com a pandemia da covid-19, a situação é ainda pior. As pessoas não conseguem estabelecer prioridades e não têm visibilidade de todos os seus recebíveis, como o salário e, principalmente, os benefícios que recebem do local onde trabalham. Desta forma, desconhecem a quantia exata que recebem e não compreendem nem mesmo sua própria movimentação financeira.

A crise provocada pela covid-19 exige atenção, sem dúvida, mas é preciso mudar essa realidade para que todos possam usufruir do dinheiro a que têm direito – e essa transformação passa pela utilização constante da tecnologia no dia a dia. Com o apoio de diversas soluções, é possível controlar seus recebíveis e o valor de seus gastos recorrentes. Ter acesso a essas informações de forma rápida e precisa incorpora esse hábito em sua rotina, permitindo maior controle dos gastos durante a quarentena. Além disso, é preciso saber manejar os benefícios recebidos com uma plataforma digital. A tática permite ter acesso, por exemplo, a uma ampla rede de vantagens e maior conhecimento de oportunidades para melhorar seu controle financeiro.

A gestão dos benefícios é, inclusive, um dos pontos cruciais para quem deseja controlar as finanças pessoais neste momento. Muitos desconhecem os valores que recebem e não têm liberdade para utilizá-los de acordo com seu perfil. Colaboradores de empresas que adotam benefícios flexíveis conseguem ter uma personalização no uso dessas vantagens, sempre levando em conta seus objetivos e necessidades individuais. Isso faz com que eles tenham mais opções durante este período de comércio fechado, além de ampliar seu poder de compra, principalmente para quem perdia parte do valor tentando vender o benefício (cerca de 20% da importância recebida). É uma quantia que, no fim do mês, pode fazer grande diferença no orçamento familiar e no controle das despesas.

O conceito de benefícios flexíveis já é uma realidade no exterior e começa a ganhar espaço significativo aqui no Brasil. As empresas perceberam que, ao dar autonomia para os colaboradores utilizarem as vantagens oferecidas do jeito que se ajustam a seus objetivos, registram aumento significativo de satisfação e produtividade – enquanto os trabalhadores se sentem mais prestigiados e felizes. Pesquisa da consultoria Bematize exemplifica isso: 85,71% das empresas alcançaram a satisfação de seus empregados, ao passo que 71,43% identificaram maior percepção dos benefícios pelas pessoas.

Vivemos em um mundo em que a tecnologia se faz presente em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana – e que assume papel essencial no combate à crise do coronavírus. É natural, portanto, que soluções surjam para auxiliar a nossa relação com o dinheiro e o controle financeiro. Quando compreendemos a importância não só de controlar os benefícios que recebemos, mas, principalmente, da flexibilidade que ele pode oferecer, a missão de manter o orçamento no azul fica mais fácil – e aí conseguiremos, finalmente, usufruir de verdade do fruto de nosso trabalho e empenho.

*Raphael Machioni, CEO da Vee Benefícios