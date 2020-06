Como a tecnologia e a gamificação beneficiaram treinamentos corporativos e processos seletivos em meio à pandemia

As mudanças impostas pela necessidade de isolamento social, uma das consequências da pandemia, além dos seus riscos da covid-19 para a sociedade como um todo, trouxeram desafios adicionais ao mercado de trabalho e às relações profissionais.

O tele trabalho ou home-office, que antes eram alternativas, agora, são uma necessidade que praticamente todos os segmentos e esferas corporativas tiveram que se adaptar. Esse cenário também deu visibilidade para outros recursos, o investimento em chatbots, um programa de computador que faz o que é programado, simulando uma conversa humana em um chat, por exemplo, deve crescer cerca de 30% ao ano entre 2020 e 2024, de acordo com o Business Insider Intelligence. A pandemia mudou muito a rotina de todos, mas, também vem sendo uma aliada para que esse “novo normal”, possa ser desenvolvido com sucesso.

É o que conseguimos acompanhar, por exemplo, no caso dos treinamentos e processos seletivos online, a tecnologia possibilitou que essas frentes pudessem continuar existindo e potencializou esses processo, fazendo com que novos produtos e serviços surgissem, com ferramentas de alta capacidade tecnológica e utilizando recursos como a gamificação, para obter resultados cada vez melhores tanto para os profissionais que participem de treinamentos corporativos, quando para candidatos em processos seletivos.

Com essa evolução na maneira de interagir utilizando a gamificação para auxiliar as empresas temos muitas vantagens. Um treinamento gamificado consegue despertar o interesse e promover o engajamento do participante, o que gera resultados muito melhores do que os métodos convencionais, além de ser capaz de avaliar habilidades como raciocínio abstrato e atenção.

A gamificação do conteúdo permite que os treinamentos sejam mais envolventes e interessantes. E o uso de tecnologia e inteligência artificial permite que o fluxo do treinamento seja mais realista e dinâmico.

Outra vantagem no uso de tecnologia é poder mapear, passo a passo, tanto de cada participante como de cada equipe, o desempenho em cada uma das etapas dos treinamentos. Isso permitirá ajustes e foco em informações necessárias para que toda a equipe esteja preparada e treinada.

Em tempos de mudanças, é necessário buscar adaptações e novas abordagens. E é isso que a tecnologia e a gamificação estão conseguindo proporcionar ao mercado, fazendo com que muitas empresas continuem seus treinamento e processos, mesmo durante o difícil, período da pandemia e isolamento que estamos vivendo.

*Fabio Passerini, fundador e sócio-diretor da Fugativa