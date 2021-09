Como a portabilidade de recebíveis pode ajudar a impulsionar o varejo?

No mês de junho vimos a chegada de uma mudança que tem potencial para revolucionar o mercado de recebíveis. A Resolução Nº 4.734 e a Circular Bacen Nº 3.952/2019 determinam que toda transação financeira realizada por meio de cartão de crédito ou débito deverá ser registrada por uma das três Registradoras atualmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Mas como isso é capaz de impulsionar o varejo?

As maquininhas sempre foram vistas como ferramentas capazes de aumentar vendas a partir da aceitação de novos meios de pagamento digitais, como os cartões de débito e crédito, incluindo a possibilidade de parcelar a venda em até 12x, sem juro adicional diretamente cobrado do consumidor e sem risco de recebimento para o varejista. Como consequência, esse mercado movimenta cerca de R$2 trilhões em vendas no cartão e vem crescendo entre 10 e 20% ao ano nas últimas duas décadas. Contudo, esse mercado também trouxe desafios para o varejista: o alto custo de antecipação de recebíveis.

A possibilidade de antecipação dos recebíveis de vendas parceladas no cartão existe, mas as taxas extremamente elevadas pressionam a margem de lucro do comerciante. E, caso o empresário opte por não realizar a antecipação para não comprometer tanto sua margem de lucro, pode enfrentar o problema da falta de capital de giro para renovar seu estoque, trazendo novas mercadorias, ou até mesmo de pagar seus funcionários, pois, embora ele tenha o dinheiro, o valor só é liberado de acordo com as parcelas realizadas pelo cliente. Esse custo elevado basicamente se deve à existência de “reservas de mercado”, onde praticamente somente a adquirente (empresa de maquininha) que captura a transação é capaz de oferecer alternativas de antecipação de recebíveis

É aí que entra a importância da nova regulamentação. A partir do registro do saldo do recebível, o lojista passa a poder utilizá-lo em qualquer adquirente, banco ou fintech que ofereça melhores taxas, além de poder utilizar esse mesmo saldo para diversos fins em soluções voltadas para a gestão e uso de recebíveis de cartão de crédito.

Além disso, outra mudança importante está relacionada a empréstimos. No modelo anterior, uma instituição financeira pode utilizar uma trava bancária para destinar todos os recebíveis de um varejista como garantia de uma operação de crédito. Com a nova regulamentação, esse modelo de trava bancária irá mudar, tornando-se mais flexível e permitindo ao varejista tomar mais de um empréstimo, com diferentes credores. Caso o empreendedor precise de um empréstimo e queira utilizar seus recebíveis como garantia, a instituição financeira só poderá utilizar o montante correspondente ao valor solicitado e o restante dos recebíveis ficará à disposição para que o empresário possa utilizá-lo da maneira que for mais importante para o seu negócio.

Outra vantagem extremamente positiva que o varejista terá com a mudança será a possibilidade de portabilidade, que fará com que novos players possam entrar no universo de pagamentos e aumentar a competição no setor, que é atualmente dominado pelas grandes adquirentes e bancos. A competição com mais players fará com que as empresas de pagamentos tenham que ajustar suas taxas e oferecer mais benefícios para a retenção de seus clientes e aumentar a atratividade para que novos empreendedores venham buscar as suas soluções.

O universo de pagamentos está em constante inovação, e o Banco Central tem imprimido uma forte agenda de inovação, que ainda prevê muitas novidades pros próximos anos. Aos poucos novas opções e mudanças surgirão para tornar o mercado mais competitivo e facilitar a vida para a população geral e para o varejo. Cabem aos empresários se manterem antenados e aproveitarem as oportunidades que surgirão.

*Rafael Sobral, co-CEO da Blu