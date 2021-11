Como a nuvem pode ajudar os varejistas a se adaptar aos novos comportamentos de compra

O que acontece quando seus clientes mudam inesperadamente de comportamento e anos de análise de dados são jogados pela janela? Foi o que aconteceu recentemente: novas preferências e hábitos de consumo surgiram devido à pandemia de Covid-19 e, aparentemente, permanecerão por anos. Assim, é necessário estudar as novas formas de consumo para ser capaz de perceber e responder rapidamente às necessidades dos clientes e suas mudanças de comportamento para ajustar os esforços de vendas.

Algumas mudanças comportamentais foram obrigatórias, tornando-as fáceis de identificar e abordar. Por exemplo, estabelecer medidas de distanciamento social e oferecer experiências sem contato para compradores na loja, ou expandir as opções de compras digitais para incluir retirada de itens comprados online na loja física ou na calçada. Também há perfis de consumidores que fizeram mudanças mais sutis em seus comportamentos, três dos quais são apresentados abaixo: o avesso ao risco, o borboleta de lojas e o caçador de descontos.

O consumidor avesso ao risco

Antes da pandemia, este perfil preferia fazer compras na loja física por se tratar de uma experiência familiar e confiável. Agora, migrou totalmente para o digital ou quer alguma garantia de que voltar à loja é seguro. Precisa entender os protocolos de segurança, horários especiais para a comunidade de risco e se os itens que deseja estão em estoque antes de se aventurar fora de casa.

Para tranquilizar esse comprador, muitos varejistas tiveram que encontrar maneiras de lidar com esse fluxo de consultas dos clientes. Supermercados como o Morrisons, no Reino Unido, usaram um serviço de central de atendimento na nuvem de omnichannel para responder de forma imediata aos desafios da pandemia. Isso permitiu que o Morrisons obtivesse insights sobre os principais motivos de ligação dos clientes e usasse mensagens automatizadas, que eram atualizadas quase todos os dias para mantê-los informados sobre cada etapa de funcionamento do supermercado.

A agilidade obtida também permitiu que o Morrisons implantasse rapidamente um novo serviço que fornecesse entregas domiciliares para pessoas mais vulneráveis à Covid-19. Os clientes em isolamento, sem acesso à internet ou a uma conta do Morrisons.com podiam ligar por meio da solução para fazer pedidos de mantimentos sem necessidade de conta ou internet.

Borboleta de lojas

No passado, este tipo de comprador se acostumou às experiências de compra personalizadas com seus varejistas favoritos. Ele preferia comerciantes que oferecessem programas de fidelidade ou vantagens exclusivas, como acesso antecipado aos lançamentos de produtos. No entanto, a pandemia testou sua lealdade, transformando clientes fiéis em borboletas, ou seja, que compram em diversas lojas. Se um comércio não atende às suas necessidades durante a pandemia, ele está disposto a procurar outro que o faça.

Para reconquistar sua lealdade, existem várias maneiras dos varejistas engajarem com este perfil no novo ambiente de consumo. A Nike, por exemplo, conseguiu atender às necessidades de seus clientes durante a pandemia e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência única com a marca. Quando os usuários do serviço de compra online e retirada na loja chegam para receber seus itens, eles podem escanear sua identificação digital pelo aplicativo da Nike para abrir um armário inteligente com seu pedido, limitando o contato físico e reforçando a experiência da marca para o consumidor.

No Brasil, por exemplo, a Arezzo&Co, empresa líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos, utiliza soluções de machine learning (ML) na nuvem para aumentar o engajamento do consumidor final. O movimento de expansão contínua fez com que a empresa intensificasse a personalização de suas ofertas. Para isso, desenvolveu operações mais automatizadas, baseadas em dados, obtendo um time to market mais eficiente e com mais assertividade, o que aumenta a conversão de vendas e melhora o volume e a capilaridade das lojas. Por meio de uma solução de machine learning que oferece aos clientes recomendações baseadas em suas preferências e comportamento, a Arezzo&Co agregou ao seu e-commerce mais experiências de customização, incluindo recomendações de produtos específicos com base em dados de compras e de navegação dos clientes no site, reclassificação de produtos personalizados e aprimoramento do marketing direto.

O caçador de descontos

As altas taxas de desemprego e a incerteza econômica aumentaram o número de consumidores com um perfil financeiro mais restrito. Eles tiveram perda de receita e estão se adaptando a essa nova realidade, tornando-se mais seletivos sobre como e onde gastar seu dinheiro, priorizando o essencial e buscando os melhores negócios.

Comerciantes que vendem produtos como alimentos, combustível e medicamentos têm estoque para atrair estes compradores, junto com a oportunidade de fazê-los voltar se forem capazes de oferecer descontos significativos. Para esse cliente, os varejistas devem usar inteligência artificial e machine learning para gerar insights que os permitam criar negócios e ofertas personalizadas, a exemplo do que fez a Parkland, líder do mercado de combustível e lojas de conveniência no Canadá, Estados Unidos e Caribe, que realiza mais de um milhão de transações todos os dias. Com base em valiosas percepções sobre as necessidades e preferências em evolução, a empresa é capaz de fornecer serviços, produtos e ofertas personalizadas aprimoradas aos seus clientes, dando-lhes os itens que precisam pelo preço que desejam.

Conforme os clientes evoluem, é fundamental que o varejo acompanhe o ritmo. A nuvem foi e continuará sendo um investimento estratégico que permite aos comerciantes inovar por meio da volatilidade, tornando possível identificar rapidamente as necessidades de mudança e implementar soluções que antes demandavam meses de planejamento e testes. Além disso, a experiência adquirida agora pode ajudar a proteger os varejistas em novos eventos inesperados e interrupções no futuro.

*Tom Litchford é Head de Varejo Global da Amazon Web Services (AWS)