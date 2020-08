Como a crise do coronavírus evidenciou a importância da integração de sistemas à operação digital?

Em menos de três meses, as empresas que não se preocupavam com a transformação digital de seus negócios tiveram que correr com essa estratégia. A pandemia de covid-19, com a quarentena e o distanciamento social, evidenciou a necessidade de as organizações digitalizarem suas operações para facilitar o trabalho entre seus colaboradores ou até mesmo para continuar vendendo seus produtos e serviços. Dessa forma, muitas empresas passaram a descobrir a importância das plataformas de integração de sistemas, essenciais para garantir a conexão de todas as aplicações e o andamento de todos os processos. Confira cinco pontos que evidenciam essa nova realidade:

1 – Processos que funcionam e fluem dentro da organização

A recomendação do isolamento social fez a maioria dos setores e departamentos migrar para o home office. Assim, cada colaborador passou a trabalhar de sua casa, com diferentes equipamentos. Nesse cenário, a organização precisa manter funcionando todos os processos e fluxos de tarefas para não impactar a produtividade. Para isso, é essencial contar com uma plataforma de integração em nuvem para conectar todas as aplicações necessárias ao bom andamento da operação.

2 – Velocidade na tomada de decisão a partir de dados

Da mesma forma, em um momento adverso como o que vivemos, as empresas que tiverem informações inteligentes mais rapidamente tomam as melhores decisões e se destacam em seus segmentos. Isso exige que os dados circulem sem qualquer interrupção entre os sistemas para que as informações certas cheguem aos respectivos departamentos e equipes. Somente a correta integração entre os softwares permite que isso aconteça de forma rápida e segura.

3 – Pouco espaço para falhas operacionais

Erros acontecem, sem dúvida, mas é preciso evitá-los a todo instante – principalmente durante uma crise sem precedentes na história recente. É possível conectar todas as aplicações manualmente, mas não há mais espaço para tentativa e erro na operação. Imagina um e-commerce tentar integrar centenas de aplicações enquanto seus consumidores aumentam a demanda. É mais recomendável investir em excelentes plataformas de integração para garantir que essa tarefa seja automatizada, poupando tempo e dinheiro.

4 – Necessidade de potencializar a tecnologia

A pandemia de covid-19 fez muita gente aumentar o investimento em tecnologia para atuar em canais digitais. Contudo, não basta apenas adquirir os melhores softwares disponíveis para cada departamento e/ou função. Eles resolvem problemas específicos, mas são incapazes de entregar uma visão completa da operação – há organizações que chegam a ter mais de 200 sistemas diferentes!

5 – Atuação digital completa para seus clientes

Por fim, a integração de sistemas proporcionada pelas plataformas permite que, na conclusão do processo, o próprio cliente da organização possa se beneficiar com o melhor fluxo operacional. Quando os dados circulam livremente entre os departamentos, os processos burocráticos são automatizados e os gestores têm acesso a insights, a empresa consegue dedicar maior atenção a seu ativo mais precioso: os próprios consumidores.

*Diogo Lupinari, CEO e cofundador da Wevo