Comissão externa de transparência nas eleições: finalmente, uma boa nova

A imensa e desproporcional celeuma criada pelo Executivo federal em torno da confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação – vigente desde 1996 e admirado por todo o mundo -, causa mais que perplexidade.

O potencial nefasto da inserção da dúvida e desconfiança na cabeça dos cidadãos tem consequências de ordem prática, que podem levar inclusive ao estímulo ao absenteísmo eleitoral, com evidentes prejuízos para a própria democracia brasileira.

Em um país em que o voto – obrigatório – passa a ser visto como mero jogo de cena, como cenário de disputa e desafio entre polos ocasionalmente opostos da cena político-partidária, a chance de banalização das brechas para o não comparecimento (hipóteses de ‘justificativa’) podem ganhar excepcional impulso.

E tal movimento, por mais absurdo que possa parecer, vem sendo alimentado justamente pela figura mais alta da hierarquia pública nacional, eleito democraticamente a partir do mesmo sistema que agora tão arduamente vem pretendendo desqualificar.

O questionamento da legitimidade da urna eletrônica – e portanto do resultado das eleições a partir delas levadas a efeito – funciona como uma rota de fuga para os incapazes de aceitar as regras democráticas e a própria vontade popular legitimamente expressa e cristalizada.

Diante de tal cenário, e das infindáveis fake news que o circunda, um sopro de sabedoria vem trazer um pouco de alento ao país: a criação, por iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, de uma comissão externa de transparência, incumbida de acompanhar, monitorar e controlar todo o processo eleitoral, desde a sua organização/preparação até a proclamação final dos resultados.

A comissão terá sua reunião inaugural em outubro do corrente, um ano antes do próximo pleito, e será integrada por representantes da sociedade civil organizada (Transparência Eleitoral Brasil e Open Knowledge Brasil) e de instituições públicas (Polícia Federal, Exército, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e universidades).

Representa medida de inquestionável resgate da legitimidade do processo como um todo.

Trata-se, em verdade, da grande e com maior potencial estratégia de combate a fake news e ao espraiamento de desconfianças infundadas e teorias da conspiração: o envolvimento do maior número de atores possível, com a abertura das informações e a permeabilidade dos trabalhos a toda a sociedade, à imprensa e técnicos em geral qualifica e protege as eleições.

E, quando o assunto é legitimidade, não se pode olvidar a posição da sociedade, que, segundo pesquisa realizada a pedido da Confederação Nacional dos Transportes em julho do corrente, 63,7% dos brasileiros confiam, de forma elevada ou moderada, nas urnas eletrônicas.

A obrigatoriedade do voto, não obstante passível de debates e contraposições, mostra-se adequada a um país de democracia ainda não consolidada (segundo o Economist Intelligence Unit Democracy Index 2020, o Brasil é atualmente classificado como uma ‘democracia imperfeita’, ocupando a 49ª posição entre os 167 países analisados [1]).

Tal vinculação cidadã leva ao inescapável envolvimento de todos – ou ao menos grande parte dos brasileiros no processo de escolha de seus representantes.

As discussões e análises relacionadas ao assunto se espraiam por toda a sociedade, atingindo, em maior ou menor grau, se não todos, pelo menos grande parte dos cidadãos, em um processo que em si mesmo representa uma função didática, de envolvimento e espraiamento do sentimento de pertencimento social – com o consequente incremento da legitimidade democrática.

Não fosse assim, muito provavelmente teríamos um cenário ainda mais distorcido, posto que definido por uma minoria para quem o ato de votar seja mais lucrativo que custoso, e represente uma prioridade – independentemente da motivação para tanto.

A lastimável situação da educação tanto escolar tanto quanto cívica e política da maioria da população brasileira não nos permite pensar de outra forma.

Nesse sentido, basta lembrar que nos Estados Unidos, país em que a democracia se encontra em um grau de maior maturidade (segundo o mesmo estudo da Economy Inteligence Unit, o país se encontra na 25ª posição do ranking), o absenteísmo nas últimas eleições foi de 42,1% em 2016; 41,4 em 2012 e 38,4% em 2008[2].

Aqui, esses percentuais foram, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, de 20,3% em 2018; 19,4% em 2014; 18,1% em 2010; 16,8% em 2006 – visivelmente mais baixos.

O caminho, portanto, é justamente esse adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral ao criar a comissão: incluir, divulgar, dar a conhecer, compartilhar – e, mais que isso, COPRODUZIR.

A coprodução “implica em que a produção de bens e serviços se realize com os afetados. Uma das questões que mais se tem destacado é que esse enfoque permite incorporar aos processos de desenho de políticas vozes e conhecimentos que de outra forma seriam difíceis de capturar.” (TRAVERSO, Diego Barría; ORREGO, Ariel Ramírez. Evaluación participativa: explorando su utilidad en un contexto de apertura gubernamental. In: CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, 21., Santiago, Chile. 2016, p. 4).

É claro que os diversos problemas marcantes do nosso atual contexto social, político, democrático e cultural não serão de uma hora para a outra solucionados…

Mas é inquestionável o potencial transformador da ação conjunta, da aproximação entre sociedade e Estado, entre povo e instituições públicas.

Contra o autoritarismo, as distorções, as notícias falsas e a instrumentalização dos vulneráveis, a melhor alternativa é o povo; é a legitimidade, a transparência, a participação e o controle social.

[1] Disponível em https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/.

[2] Conforme https://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/14/us-election-2016-voter-turnout-fell-to-58-per-cent-this-year-est/.

*Laura Barros, doutora e mestre em Direito do Estado pela USP. Especialista em Direito Público pela Escola da Paulista da Magistratura e em Autoridades Locais e no Estado pela ENA-Paris. Ex-controladora-geral do Município de São Paulo

