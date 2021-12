Comissão de Serviço Público da Câmara aprova reajuste do contracheque de Defensores

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que reajusta os salários dos defensores públicos e ainda faz um remanejamento para abrir 366 vagas no topo da carreira. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O texto foi apresentado à casa legislativa pela própria Defensoria Pública da União, que sustenta que o reajuste faz a recomposição inflacionária dos subsídios dos defensores públicos federais para garantir a permanência de membros aos quadros efetivos do órgão. Já com relação à abertura de cargos de categoria especial, o argumento é o de que há apenas nove cargos no nível mais elevado da carreira.

“Muitos membros abandonam a instituição em busca de melhores condições remuneratórias, especialmente na Magistratura, Advocacia-Geral da União, Polícia Federal e no Ministério Público”, diz o projeto. As informações foram divulgadas pela Câmara dos Deputados na terça-feira, 21.

No plano de carreira proposto, a categoria especial, que atualmente recebe R$ 30.546,13 passaria a receber R$ 35.363,99; a 1ª Categoria, que recebe R$ R$ 27.374,86 passaria a ganhar R$ 33.595,79; e o salário da 2ª Categoria passaria de R$ 24.298, 40 à R$ 31.916,00.

A relatora, deputada Erika Kokay (PT-DF), destacou que o projeto proíbe a possibilidade de efeitos retroativos na aplicação da lei e condiciona a eficácia à autorização na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no cumprimento das normas pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Cumpre ressaltar que, entre as carreiras do sistema de justiça, há um profundo hiato remuneratório entre a DPU e as demais (Magistratura Federal, Procuradoria da República e Advocacia da União, que estão em equilíbrio)”, disse a parlamentar.

Em outubro, pesquisa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef) mostrou que 40,7% da população brasileira está à margem do sistema judiciário e não consegue assistência de defensorias públicas da União.

Na ocasião, a entidade criticou o orçamento da Defensoria Pública da União de 2021, de R$ 607,8 milhões. A Anadef considera o valor baixo, destacando que o montante é 1.137,25% menor que o do Ministério Público.