Comgás: prorrogar concessão é chave de crescimento dos municípios paulistas

Depois de 18 meses duramente afetados pela pandemia, os 645 municípios paulistas veem uma luz no fim do túnel com o avanço da vacinação e as oportunidades de investimentos públicos e privados.

Embora alguns indicadores macroeconômicos preocupem, principalmente os índices altos de inflação e a alta dos combustíveis, parecem promissoras as perspectivas de recuperação da economia.

No Estado de São Paulo, a projeção de crescimento em 2021 é de um percentual girando entre 6% e 7,6%, segundo a Fundação Seade. No primeiro trimestre deste ano, a alta em relação ao mesmo período de 2020 chegou a 1,7%, meio ponto percentual acima dos 1,2% registrados no Produto Interno Bruto (PIB) do País.

O otimismo foi refletido em pesquisa da Fundação Getúlio Vargas com o Sebrae, divulgada no final de agosto. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 0,5 ponto em agosto, para 102,4 pontos, o maior nível desde junho de 2013.

A retomada das atividades abre boas perspectivas para os municípios, que têm no setor de serviços um dos seus vetores de arrecadação. A reabertura dos segmentos de bares e restaurantes, em particular, é um movimento esperado por centenas de municípios que vivem do turismo.

Em todo o mundo, a gastronomia e atividades de lazer são vetores de geração de renda e empregos.

Aqui e acolá vemos projetos de novos restaurantes em fase acelerada de obras, ainda que, bem verdade, muitos não tenham sobrevivido às duas duradouras ondas da Covid-19. É fato que a situação sanitária ainda inspira cuidados, com o avanço da variante Delta. Mas o governo do Estado e a imensa maioria dos municípios paulistas têm sido referência nacional na gestão da pandemia – e somente juntos iremos superar esse desafio, com a consciência de todos, respeitando os protocolos e tomando as duas doses da vacina disponível.

Além do bom combate à pandemia, é bastante alentadora a chance de novos investimentos. No setor público, uma das boas novas é uma parceria inédita entre o Governo do Estado e as Prefeituras para a aplicação igualitária em obras de pavimentação. O governo estadual irá destinar R$ 200 milhões para asfaltar vias de terra dos municípios paulistas. Na prática, o anúncio significa um investimento total de R$ 400 milhões, uma vez que para cada real investido pelo município, mais um real será destinado pelo Estado.

Outro anúncio do Palácio dos Bandeirantes são os investimentos de mais de R$ 1,7 bilhão do programa Estrada Asfaltada, que prevê pelo menos 150 obras para modernizar 2.300 quilômetros de vias em 196 cidades do interior e do litoral. O governo estadual prevê ainda R$ 300 milhões para 16 cidades do sudoeste de São Paulo, a de menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com 0,68.

Além de recursos públicos, a iniciativa privada tem papel fundamental nessa trilha de retomada pós-pandemia. Graças ao potencial do Estado e ao esforço do poder público, São Paulo vem atraindo mais recursos. Um exemplo é a Bracell, maior fábrica de papel e celulose da América Latina, que vai investir 5 bilhões de reais na planta de Lençóis Paulista (285 km de SP) até 2023. Outro exemplo é o Mercado Livre, que fará um investimento de R$ 4 bilhões no estado, com estimativa de gerar 5 mil empregos até o final de 2021.

O fluxo para a atração de novos capitais não pode parar. Uma excelente oportunidade é a prorrogação do contrato de concessão da Comgás, a distribuidora de gás natural que atua nas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba em Campinas e interior. A proposta, que está tramitando na Arsesp, é de um aporte de R$ 1 bilhão anuais para a extensão do período de concessão por mais 20 anos, conforme previsto no contrato firmado em 1999.

A prorrogação é positiva para o estado: a proposta prevê a expansão da rede de distribuição para mais 41 municípios e 2,3 milhões de clientes adicionais. A chegada do gás natural, fonte energética já utilizada em mais de 2,2 milhões de residências no Estado, proporcionará a criação de novos parques industriais, com potencial de viabilizar a chegada de novas empresas ou de aumentar a competitividade de outras que hoje lançam mão de combustíveis mais poluentes.

Um bom exemplo da força do gás natural é Campos do Jordão. Em 2014, quando prefeito da cidade, tive a oportunidade de assinar um protocolo de intenções para a implementação da rede de gás canalizado. No ano seguinte, demos início às obras. A parceria permitiu mais de 80 milhões de reais de investimentos em nossa cidade, criando uma rede que hoje chega a cerca de 35 quilômetros de extensão. Já são sete indústrias, cerca de 500 clientes residenciais e mais de 120 comércios locais que usam o sistema, o que garante mais eficiência energética ao setor produtivo local, principalmente para a rede hoteleira, que tem no gás um insumo importante para proporcionar mais conforto a uma das principais fontes de receitas da cidade: o turismo.

O que mais os municípios paulistas demandam é previsibilidade. O setor de energia, especialmente nesses tempos de incerteza decorrentes da crise hídrica, requer senso de urgência para adoção de soluções que beneficiem consumidores industriais, comerciais e residenciais.

São Paulo não pode parar. Não há por que trocar o certo pelo duvidoso. Precisamos de mais investimentos para os municípios. Só assim será possível garantir arrecadação para que as prefeituras possam atender as necessidades inadiáveis da população.

*Frederico Guidoni é presidente da Associação Paulista de Municípios (APM)