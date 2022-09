Comércio ilegal: caminhos para dilema complexo

Baixa arrecadação de impostos, piora nos serviços públicos, menor geração de emprego, desindustrialização, desinvestimento social e em educação pública e fortalecimento do crime organizado. Estas são algumas das consequências diretas e devastadoras para o Estado e a economia do país gerados pelo comércio ilegal. Inclusive, matéria recente do Jornal O Estado de São Paulo que detalha o crescimento vertiginoso do PCC, a maior organização criminosa da América do Sul, que tem diversificado suas atividades para além das drogas.

Mas, individualmente, o consumidor brasileiro é, possivelmente, o maior prejudicado de todos, com produtos de péssima qualidade e, de forma macro e como cidadão, porque perde em serviço público. Em um efeito cascata, o comércio ilegal diminui a arrecadação, provoca a piora dos serviços públicos e, além disso, prejudica o consumidor individualmente. Algumas vezes, ele tem a percepção de que é um pequeno grão de sal, mas ele está alimentando o mercado ilegal e acaba se prejudicando, porque fica sem nenhuma garantia.

Os produtos fabricados no Brasil têm certificações, têm acompanhamento das agências reguladoras, além de ter no país o próprio Código de Defesa do Consumidor, que oferece garantias de troca, de devolução, de qualidade. Em um produto vendido no mercado formal no Brasil, há uma responsabilidade do fabricante e dos comerciantes em cadeia, como se houvesse um seguro. Já se a mercadoria for ilegal, não há essa garantia. Além do mais, o contrabando tem um efeito multiplicador, pois afeta empregos, impostos e acaba estimulando outros crimes, porque o crime também se especializa, se organiza, desviando bilhões de reais o mercado legal e em impostos.

Políticas públicas – como a do combate ao comércio ilegal – devem ser embasadas em evidências. E quais evidências empíricas temos de que o Brasil perde com o comércio ilegal? Talvez a mais relevante de todas seja um relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) sobre o caso brasileiro que dá conta de que o Brasil está entre os 16 países mais prejudicados pela pirataria e outros crimes à propriedade intelectual. Por outro lado, somos o 50º país em produção de mercadorias ilegais. Ou seja, o Brasil está entre os 20 mais prejudicados e entre os 50 da lista dos que mais prejudicam os outros. Então, perdemos substancialmente, sobretudo no âmbito do Mercosul.

Esse prejuízo ocorre nos setores industriais e criativos em que o Brasil tem tradição empresarial como vestuário, calçados, óculos, games, dentre outros. Ou seja, percebe-se claramente que o Brasil perde substancialmente com o mercado ilegal. Em 2020, segundo dados mais atuais que dispomos, a evasão fiscal no país ficou numa faixa de 460 bilhões a 600 bilhões de reais, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o IDV, e a consultoria McKinsey.

Segundo esse mesmo relatório da OCDE, os produtos ilegais são majoritariamente provenientes da Ásia. Muitas dessas mercadorias entram no Brasil pelas vias tradicionais, como a fronteira terrestre, pelo Paraguai, e pelos portos, principalmente o de Santos; o que implica corrupção, contrabando, pirataria, entre outros ilícitos.

Sabe-se, hoje, todavia, que o combate ao comércio ilegal físico não é mais suficiente, já que o avanço e o crescimento exponencial das transações eletrônicas pela internet acabaram por tornar o problema da pirataria ainda maior, sobretudo durante a pandemia, provocando uma migração forçada dos consumidores e fornecedores para o âmbito digital, além de ter permitido o fechamento de fronteiras e diminuído o trânsito internacional de pessoas e bens, o que diminuiu consequentemente a pirataria no mundo físico (comércio de rua).

De fato, tudo que é on-line é de mais difícil controle, daí o mercado ilegal ter avançado e se consolidado nesse território também. O crime segue a economia. Se economia vai para o mundo on-line, os crimes e os golpes também migram para a internet.

Nesse sentido, o comércio eletrônico tem um potencial enorme de comercial produtos ilegais, porque ele é de mais difícil controle. Essa dificuldade sinaliza que o mercado ilegal somente pode ser combatido de modo eficiente com a parceria entre o público e o privado, seja porque são as empresas que conhecem o mercado, produtos, marcas, patentes e suas violações, seja porque o Estado detém o monopólio da coerção. E, finalmente, são os consumidores que tomam a decisão qual produto adquirir.

Assim, empresas devem fortalecer o seu compliance para não participarem de atos ilegais, seja no mundo físico, seja on line: e, consumidores, devem fazer sua parte, criando uma demanda por produtos legais. finalmente, governos e judiciário devem coibir ilícitos, sem recorrer a teorias criminais simplistas e desprovidas de evidências, que podem alimentar a indústria ilegal.

*Luciano Benetti Timm, sócio de CMT Advogados e professor da FGVSP

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica