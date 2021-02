Começo do ano: 2020 x 2021. Poupe e se reinvente!

Poupar e guardar dinheiro é possível? A maioria das pessoas acreditam que não conseguem e, ainda mais em um país otimista e criativo como o Brasil! O “poupar” para uma reserva de emergência é algo quase impossível de se praticar…até passarmos por 2020.

Fazendo uma reflexão sobre o início de 2020, percebemos que muitas pessoas guardavam o seu dinheiro com a intenção de viajar. Vale lembrar que em todo começo de ano, a gente fica mais otimista com o cenário do país, sonhando e fazendo planos. Mas aí, chegou o mês de março e nossa vida mudou completamente. Precisamos adaptar hábitos, ficamos mais em casa, tivemos medo e tantas outras emoções que nunca pensamos que fossemos viver algum dia na vida.

Consequentemente, mudamos nossa vida financeira: alterando nossos gastos (para cima ou para baixo), sonhos e nossas prioridades. Com isso, fica a certeza de que sua conta bancária não tem o mesmo extrato de janeiro de 2020. Sugiro que faça essa comparação, veja seu extrato de janeiro de 2020 x janeiro de 2021 – algo mudou.

Assim, iniciamos um novo ano com as pessoas poupando para a famosa Reserva de Emergência. O que mudou? Muita coisa! Hábitos e consequentemente nossas finanças. Até mesmo por causa do aumento do desemprego e da queda na renda, o brasileiro sentiu na pele a necessidade de guardar uma parte do dinheiro. Então, aproveite esse entusiasmo de ano novo para começar a poupar e conquistar seu sonho, mesmo que esse seja ter um pouco de dinheiro guardado.

Agora parece difícil definir uma meta ou até mesmo sonhar com aquelas viagens dos sonhos, mas não podemos parar de sonhar e correr atrás do que queremos. Começamos 2021 com muitos aprendizados do ano que se passou e, pela primeira vez, vivenciamos a real importância da Reserva de Emergência.

Não perca seu sono, seu humor e nem sua felicidade. O importante é começar e dar o primeiro passo. Para isso, comece poupando até mesmo que seja R$1 por dia. Faça acontecer nesse 2021!

*Monica Saccarelli, CEO da fintech Grão