Comandante da PM do Amazonas é chamado de coronel ‘Pau Mole’ no Diário Oficial

O Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas em sua edição de segunda-feira, 4, chamou o comandante da Polícia Militar do Amazonas, coronel David Brandão, de ‘pau mole’. O documento eletrônico foi retirado do ar.

Na página 6, o Ministério Público informa que instaurou o inquérito civil nº 002.2018. A investigação mira ‘as razões da falta de viatura de quatro rodas para patrulhamento das vias da cidade de Japurá/AM por parte da Polícia Militar’.

A Promotoria determinou ‘a oitiva do presidente do Conselho Tutelar de Japurá/AM, do presidente da Câmara Municipal de Japurá/AM, do responsável pela Polícia Militar na cidade de Japurá/AM, bem como de outras pessoas, a fim de documentar a realidade da polícia militar no município de Japurá/AM’.

O Ministério Público pede ainda. “Expedição de ofício ao Exmo. Sr Comandante-Geral de Polícia Militar do Estado do Amazonas, coronel Pau Mole, por meio do Procurador-Geral de Justiça para tomar conhecimento da instauração do presente inquérito civil e, caso desejar, prestar informações e encaminhar documentos que julgar necessários ao esclarecimento no prazo de 10 dias, dada a urgência e gravidade dos fatos apurados, bem como solicitando a imediata alocação de uma viatura para realizar os trabalhos de patrulhamento da polícia militar na cidade de Japurá/AM”, ordenou a Promotoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas informa que a portaria N° 002/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico da Instituição (Dompe) no último dia 04 de junho, foi digitada com erro grosseiro e ofensivo quando se refere ao Comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel David Brandão.

É importante esclarecer que as portarias referentes a procedimentos ou atos das Promotorias de Justiça do interior do Estado e da Capital inseridas no Dompe são enviadas para a Procuradoria-Geral já com o conteúdo editado para publicação.

Assim que o erro foi identificado, a Procuradoria-Geral de Justiça corrigiu a publicação e determinou a apuração do fato, a fim de que tamanha falha seja devidamente responsabilizada.

O Ministério Público do Estado do Amazonas sempre cultivou uma relação harmoniosa com a Polícia Militar do Estado e tem o maior respeito pelo trabalho e conduta ilibada do Coronel David Brandão, que, inclusive, foi Chefe da Assessoria Militar deste órgão ministerial, desempenhando a função por vários anos de forma competente e honrosa.

Manaus, 05 de junho de 2018

Procuradoria-Geral de Justiça