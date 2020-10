Com voto contrário de Marco Aurélio, Supremo começa a julgar pedido do PDT para afastar Guedes do cargo Relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro manteve entendimento indicado em liminar no mês de agosto e se manifestou pela rejeição da ação em julgamento iniciado nesta sexta-feira, 30, no plenário virtual da Corte