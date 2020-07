Com retomada de empregos nos EUA, aumenta busca de visto permanente

Seja por um desejo antigo de mudança ou motivados por uma situação de adversidade provocada pela crise que bateu à porta de muitas empresas por consequência da pandemia do coronavírus, muitos profissionais brasileiros têm considerado tornar realidade o sonho de iniciar uma nova vida nos Estados Unidos.

A criação de 4,8 milhões de empregos no país de empregos nos Estados Unidos em junho se somou como incentivo à busca por pleitos imigratórios de profissionais de interesse do país. Na assessoria imigratória D4U USA Law Group, o número de brasileiros que iniciou o processo para obtenção de visto de residência permanente entre janeiro e junho de 2020 cresceu significativos 325%, comparado ao mesmo período do ano passado. A maior parte deste aumento se deu justamente a partir do começo da pandemia no Brasil, em março.

O reaquecimento da economia nos EUA é a oportunidade para profissionais que desejam construir uma carreira, especialmente aqueles de interesse dos Estados Unidos por conta do déficit de profissionais, como é o caso de saúde, mas também na área de TI e Engenharia. A necessidade de profissionais com Bacharelado e experiência em diversas áreas é recorrente nos EUA, uma vez que no país a população tem a cultura de fazer cursos técnicos – o que torna o profissional brasileiro uma excelente opção.

Atualmente, o visto mais buscado é o EB2, por ser um pleito imigratório que leva diretamente ao green card. Trata-se de uma ‘aplicação direta’, uma vez que não necessita de um sponsor, isto é, estar vinculado a uma empresa americana. Essa categoria de visto é destinada para profissionais acima da média, que devem ter como requisitos mínimos experiência comprovada de pelo menos dez anos na área de atuação, ter bacharelado e especializações e ter feito trabalhos e projetos que sejam de destaque na carreira. Por conta do déficit de profissionais de interesse dos Estados Unidos, Engenharia, TI, Fisioterapia, Odontologia, Enfermagem, Aviação estão entre as mais aplicadas.

Profissionais de outras áreas com bons feitos na carreira, como contadores, autores, empresários, também têm potencial para pleitear o visto. Os Estados Unidos emitem uma média de 47 mil vistos EB2 todos os anos, para atuação nas mais variadas profissões e setores.

O visto EB2 pode ser pedido no Brasil ou nos Estados Unidos, caso o profissional já esteja no país com outro tipo de visto. Estando nos EUA, após três meses do processo protocolar a principal diferença é que o pleiteante obtém um documento chamado de Combo Card, que o autoriza, provisoriamente, a trabalhar e transitar pelo território americano sem restrições enquanto o seu processo ainda está em andamento.

Todo o processo para obtenção do visto EB2 leva, em média, 12 meses. Mas esse tempo pode ser encurtado dependendo do currículo e dos feitos do pleiteante, ou, sobretudo, se o profissional for de uma área de interesse.

*Wagner Pontes é CEO da assessoria imigratória D4U USA Law Group