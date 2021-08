Com retomada das sessões presenciais previstas para setembro, STF analisa cobertura vacinal dos servidores antes de liberar volta ao trabalho na Corte

No início da semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, anunciou a volta das sessões presenciais a partir de setembro, após quase um ano e meio de julgamentos por videoconferência.

O retorno dos ministros ao plenário está previsto para o próximo mês, porque só então os onze integrantes do tribunal devem estar completamente imunizados contra a covid-19, conforme o calendário de vacinação do Distrito Federal.

O plano de retomada das atividades presenciais, no entanto, é gradual. Os demais setores ainda dependem do sinal verde da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, que trabalha em um levantamento de casos confirmados e da cobertura vacinal dos servidores. Mesmo com eventual liberação, a Corte deve apostar no fortalecimento do teletrabalho.

Em um primeiro momento, a circulação de visitantes e advogados no prédio do tribunal continuará suspensa. Para os ministros e funcionários, os protocolos continuam os mesmos, incluindo uso de máscara e distanciamento social.

“A manutenção do distanciamento físico, do uso de máscara, de um aprimoramento da ventilação dos ambientais, bem como barreiras, temos ali aquelas barreias de acrílico, e outras medidas estão sendo adotadas já há muito tempo no STF e continuarão sendo adotadas. O que nós esperamos é que este retorno ocorra de uma forma gradual, possivelmente em um primeiro momento não tenhamos a presença física de pessoas externas”, explicou o epidemiologista Wanderson Oliveira, secretário de Serviços Integrados de Saúde do tribunal, em entrevista ao podcast Supremo na Semana.

Durante a pandemia, os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, além do próprio Fux, testaram positivo para a covid-19.