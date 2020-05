Com quadro de pneumonia, Toffoli continuará internado e afastado do STF por mais dez dias

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, continuará de licença por pelo menos mais dez dias após ser diagnosticado com pneumonia. De acordo com boletim médico, o ministro está bem, mas ainda não há data prevista para alta hospitalar.

Toffoli precisou passar por uma cirurgia para retirada de um abscesso no último sábado, 23, e, desde então, está internado para monitoramento. Ele chegou a ser testado para Covid-19 e apresentou resultado negativo.

Segundo a equipe médica que acompanha o ministro, “houve melhora clínica significativa com as medidas terapêuticas implementadas nas últimas 48h, com previsão de alta para os próximos dias”.

Depois disso, a recomendação é repouso domiciliar até uma nova avaliação do quadro clínico.

O ministro Luiz Fux assumiu interinamente a presidência da Corte depois que Toffoli foi afastado.