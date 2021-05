Com portal fora do ar, STF diz que site passa por manutenção e não há previsão de normalização

Com o site inacessível desde a madrugada desta quinta-feira, 6, o Supremo Tribunal Federal (STF) informou que o portal saiu ar enquanto é feita a manutenção dos mecanismos de segurança. De acordo com a assessoria da Corte, não há previsão para normalização do endereço eletrônico.

Em nota, o tribunal informou que a revisão é necessária para garantia da segurança do portal e das informações contidas nele. “O STF trabalha para o restabelecimento dos serviços o mais rapidamente possível, mas ainda não há previsão para retorno completo”, diz um trecho da manifestação.

A manutenção não afeta a sessão colegiada por videoconferência de hoje, que começa às 14h. Os andamentos processuais ainda podem ser consultados, por quem tiver certificado digital, pelo sistema de peticionamento.

Em novembro do ano passado, os computadores do STJ foram invadidos em um ataque hacker que bloqueou a base de dados dos processos em andamento e quase paralisou os trabalhos no tribunal, que ficou dias aguardando o restabelecimento completo do sistema de informática.