Com o retorno presencial às atividades laborais, a vacinação se torna obrigatória?

A população brasileira encontra-se, em sua maioria, vacinada ao menos com a primeira dose das vacinas disponibilizadas e aprovadas pela ANVISA contra a COVID-19, tendo, como consequência natural, o retorno das atividades cotidianas, encontros familiares, festas e eventos ainda para um número reduzido de pessoas, e a volta ao trabalho presencial, mesmo que em formato híbrido, isto é, alguns dias em teletrabalho e outros nas dependências da empresa.

No retorno presencial às atividades laborais, as empresas têm adotado medidas de segurança para preservar seus trabalhadores no ambiente empresarial de se contaminarem após contatos cotidianos, sendo as mais frequentes o uso irrestrito de máscaras, higienização constante das mãos e, recentemente, a exigência do comprovante de vacinação.

Tais práticas têm como fundamento preceitos constitucionais e infraconstitucionais, como o dever do empregador em cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho (art. 157 da CLT), assim como o de proteger os trabalhadores, por meios de normas de saúde, higiene e segurança, de riscos no trabalho (art. 7º, XXII da Constituição da República de 1988).

Há ainda normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que preveem obrigatoriedade das empresas quanto à avaliação de riscos existentes no ambiente do trabalho, com sua previsão em documento específico, bem como elaboração e implementação de programa de controle médico com o objetivo de preservar a saúde do conjunto de seus trabalhadores (NR´s 07 e 09).

Contudo, por vezes há empregados que se negam a adotar as medidas de segurança exigidas pela empresa, seja referente ao uso de equipamentos de proteção como, por exemplo, máscaras, ou mesmo a vacinação para prevenção do coronavírus.

Neste aspecto, cabe ao empregador elucidar ao empregado os motivos pelos quais tais procedimentos são exigidos, principalmente sobre a importância da imunização, disponibilizando todas as informações necessárias para esclarecer e conscientizar a respeito do procedimento de vacinação e das consequências sociais e jurídicas da sua recusa. Persistindo a recusa injustificada, o trabalhador pode ser afastado do ambiente de trabalho para que não comprometa a coletividade empresarial que o cerca, sendo que a insistência no não cumprimento das ordens legítimas emanadas pelo empregador podem acarretar a ele sanções disciplinares, inclusive a despedida por justa causa, já que o interesse coletivo e público deve se sobrepor ao individual.

Além disso, a própria CLT prevê em seu art. 158, que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada às instruções de seu empregador, o que também embasaria a aplicação da escala de sanções (advertência, suspensão e dispensa, em última análise), àqueles que descumprirem estes procedimentos internos, ainda mais em se tratando de medidas de preservação da saúde de todos os trabalhadores.

Importante ressaltar que em 07/02/2020 foi publicada a lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à COVID-19, elencando, entre elas, em seu art. 3º, III, a possibilidade de realização compulsória de vacinação.

Sob esta ótica, já há decisões proferidas no país, como a recém proferida pelo TRT da 2ª Região, que ao confirmar a decisão de primeira instância, manteve a dispensa por justa causa de uma funcionária que se recusou a se vacinar contra a covid-19.

O TST ainda não se manifestou sobre o tema, mas o STF, em debate sobre as liberdades individuais em confronto com os direitos coletivos, já firmou entendimento de repercussão geral quanto a constitucionalidade da imposição de imunização através da vacina, de forma não compulsória, mas legitimando o exercício de consequências práticas contra aquele que se recusarem a seguir as orientações da campanha nacional de vacinação.

A análise caso a caso deve ser realizada para evitar que haja excessos ou injustiças nas penalidades a serem eventualmente aplicadas pelo empregador, mas as partes devem ter ciência que a recusa vacinal põe em risco não só a saúde do trabalhador mas também de toda a sociedade, em completa afronta, inclusive, às políticas públicas instauradas para combate à doença, colocando em risco à vida de todos.

*Felipe Cunha Pinto Rabelo, advogado especialista em Direito do Trabalho, mestre em direito, sócio do escritório TPC Advogados, diretor jurídico da ABRH-MG; Carlos Eduardo Sampaio Aguiar, executivo jurídico da Brasil Brokers S.A