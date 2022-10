Com o fim das eleições, Procuradoria do Trabalho soma 2549 denúncias de assédio e mira quase duas mil empresas Volume de acusações de assédio eleitoral é 12 vezes maior que no pleito de 2018; região Sudeste lidera o ranking de condutas abusivas atribuídas a empresários, segundo balanço do Ministério Público do Trabalho, com 1006 ocorrências