Com as contas bloqueadas e sem celular, empresários bolsonaristas tentam manter rotina de trabalho

Até o final da tarde desta terça (30), empresários investigados pelo STF pela participação em um grupo de whatsapp pró-golpe ainda não teriam acessado o inquérito do qual vieram as ordens de busca e apreensão dos seus celulares e de bloqueio de suas contas. O advogado Miguel Vidigal, que representa Ivan Wrobel, dono da W3, impetrou um mandado de segurança e Alberto Toron, que defende Meyer Joseph Nigri, proprietário da Tecnisa, afirma que nesta quarta (31) terá acesso aos autos no gabinete do ministro Alexandre de Moraes.

Ao Estadão, Vidigal informou que o mandado de segurança foi protocolado na segunda-feira (29), mas, até a publicação desta reportagem “não nos foi franqueado acesso ao processo. Tudo que nós sabemos é por meio da imprensa”. Fundamentando-se na decisão do ministro Alexandre de Moraes, Vidigal aponta que “é interessante notar que há um senador da República fazendo pedido ao STF de bloqueio de contas de um cidadão, que não tem foro privilegiado e, por isso, não deveria estar respondendo a um inquérito perante o STF”. O senador em questão é Randolfe Rodrigues (Rede), de acordo com o defensor.

O advogado afirma que protocolou a ação de forma pública, mas que, assim que foi recebida pelo STF, decretou-se o segredo de justiça. Nesta terça, ele estava em Brasília para tratar de questões referentes ao caso. Segundo ele, Wrobel ficou sabendo do bloqueio de suas contas no dia 23, pelo noticiário, mas que a restrição só foi efetivada na quarta-feira (24). O empresário, de acordo com seu advogado, nunca esteve filiado a qualquer partido político e tampouco se envolveu em qualquer tipo de organização, mas, “eventualmente, participou de alguma manifestação, junto com milhões e milhões de brasileiros”. O proprietário da W3 teria doado R$ 100 à campanha de Jair Bolsonaro em 2018.

Desde a operação, o empresário estaria trabalhando normalmente. Segundo Vidigal, Wrobel teria adquirido um novo aparelho celular e “é uma pessoa que depende do seu trabalho para viver. Há muita gente que depende do trabalho dele para sustentar suas famílias”.

O advogado Alberto Toron, responsável pela defesa de Meyer Joseph Nigri, afirmou na tarde desta terça que também não havia acessado o inquérito, mas que o ministro Alexandre de Moraes teria agendado um horário para que cada um dos defensores pudesse ter acesso aos autos. “Amanhã devemos ter essa informação [sobre o conteúdo do inquérito]. É uma forma de preservar o sigilo e nos garantir o acesso”, afirma Toron.

A defesa do empresário da Tecnisa afirmou à reportagem que Nigri desconhecia completamente a existência de investigações contra si e criticou o bloqueio das contas do investigado, argumentando que “não há nenhuma indicação de que tais ativos sejam ilícitos e, tampouco, que tenham se destinado a essa ou aquela empreitada contra a democracia”. Toron disse que não comentará aspectos da vida pessoal de seu cliente, a respeito de como ele estaria trabalhando ou exercendo suas atividades com a apreensão do celular e o bloqueio de suas contas.

VEJA O QUE DIZEM OS OUTROS EMPRESÁRIOS

De acordo com o advogado Murilo Varasquim, que defende o proprietário da rede de lojas Havan, “Luciano manteve sua rotina de trabalho normalmente. Sequer desmarcou a sua agenda de visitas às lojas Havan no dia da operação”. A justificativa para esta conduta viria da “convicção de que não praticou nenhuma ilegalidade”. Por meio de nota, os representantes do empresário também afirmam que ele “jamais” esperou ser alvo da operação e que Hang é um “ativista político que sempre brigou incessantemente pela democracia e pela liberdade”. Varasquim também afirma que não teve acesso ao inquérito do STF.

Afrânio Barreira Filho afirma, por meio de seu advogado Daniel Maia, que teve acesso apenas à representação da Polícia Federal e à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que demonstrariam “que não há qualquer indicativo do meu alegado envolvimento em atos que busquem a ruptura do Estado Democrático de Direito ou que visem desacreditar o processo eleitoral brasileiro”. O proprietário da rede de restaurantes Coco Bambu não confirmou, até a conclusão desta reportagem, se teve acesso ao inquérito que tramita no STF.

A reportagem entrou em contato com o escritório do advogado Air Paulo Luz, que seria responsável por patrocinar a defesa do empresário Luiz André Tissot, proprietário da Sierra Imóveis. Contudo, o escritório afirmou que não possui autorização do cliente para comentar o caso.

COM A PALAVRA, JOSÉ ISAAC PERES, JOSÉ KOURY E MARCO AURÉLIO RAYMUNDO

A reportagem não conseguiu contato com os advogados que defendem os empresários José Isaac Peres, José Koury e Marco Aurélio Raymundo. Eles são, respectivamente, proprietários das empresas Multiplan, Shopping Barra e Mormaii. A palavra está aberta.